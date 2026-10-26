En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Estirpes: un thriller que desafía las apariencias en la España de los 90

En 1994, una investigación policial revela secretos oscuros en un caso de asesinato en Madrid.

26/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estirpes: un thriller que desafía las apariencias en la España de los 90

FOTO: Estirpes: un thriller que desafía las apariencias en la España de los 90

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Madrid, 1994. La ciudad se ve sacudida por el asesinato de un trabajador dominicano, un hecho que rápidamente es etiquetado como un ataque racista. Sin embargo, para la guardia civil Inés Baquero, las cosas no son tan simples. En un entorno donde la prensa y las autoridades se apresuran a cerrar el caso, ella siente que hay más de lo que se muestra a simple vista.

La historia de "Estirpes", una novela de NUMANCIA, se adentra en el mundo del perfilado criminal, una disciplina que comienza a abrirse camino en España. Inés Baquero utiliza esta herramienta para desentrañar la complejidad del crimen, analizando conductas y motivaciones que van más allá de lo evidente. La violencia que rodea el caso parece demasiado calculada, lo que lleva a la detective a cuestionar la narrativa oficial.

A medida que avanza la investigación, Inés descubre un entramado inquietante que incluye fichas, dados y un Máster que reparte roles en un juego donde las vidas son meras piezas. Este thriller no solo explora un asesinato, sino que también toca una herida personal para la protagonista: el asesinato de su padre, un caso que quedó sin resolver hace once años. Las preguntas que la atormentan desde entonces comienzan a entrelazarse con el oscuro presente que enfrenta.

La novela, que combina elementos de novela negra, intriga y terror, se sitúa en un contexto histórico donde la violencia y el racismo eran temas candentes. La obra invita a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo las verdades ocultas pueden salir a la luz en los momentos más inesperados. La prosa de su autor, que se destaca por su agudeza y profundidad, logra mantener al lector en vilo, cuestionando cada giro de la trama.

"Estirpes" es más que un simple thriller; es una exploración de la condición humana, de las heridas que llevamos y de las verdades que a menudo preferimos ignorar. En un mundo donde la justicia a veces parece inalcanzable, la búsqueda de Inés Baquero se convierte en un espejo de nuestras propias luchas por la verdad.

Ficha del libro:

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialNUMANCIA
Año de edición2026
ISBN9791388477393
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf