Estirpes: un thriller que desafía las apariencias en la España de los 90

Madrid, 1994. La ciudad se ve sacudida por el asesinato de un trabajador dominicano, un hecho que rápidamente es etiquetado como un ataque racista. Sin embargo, para la guardia civil Inés Baquero, las cosas no son tan simples. En un entorno donde la prensa y las autoridades se apresuran a cerrar el caso, ella siente que hay más de lo que se muestra a simple vista.

La historia de "Estirpes", una novela de NUMANCIA, se adentra en el mundo del perfilado criminal, una disciplina que comienza a abrirse camino en España. Inés Baquero utiliza esta herramienta para desentrañar la complejidad del crimen, analizando conductas y motivaciones que van más allá de lo evidente. La violencia que rodea el caso parece demasiado calculada, lo que lleva a la detective a cuestionar la narrativa oficial.

A medida que avanza la investigación, Inés descubre un entramado inquietante que incluye fichas, dados y un Máster que reparte roles en un juego donde las vidas son meras piezas. Este thriller no solo explora un asesinato, sino que también toca una herida personal para la protagonista: el asesinato de su padre, un caso que quedó sin resolver hace once años. Las preguntas que la atormentan desde entonces comienzan a entrelazarse con el oscuro presente que enfrenta.

La novela, que combina elementos de novela negra, intriga y terror, se sitúa en un contexto histórico donde la violencia y el racismo eran temas candentes. La obra invita a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo las verdades ocultas pueden salir a la luz en los momentos más inesperados. La prosa de su autor, que se destaca por su agudeza y profundidad, logra mantener al lector en vilo, cuestionando cada giro de la trama.

"Estirpes" es más que un simple thriller; es una exploración de la condición humana, de las heridas que llevamos y de las verdades que a menudo preferimos ignorar. En un mundo donde la justicia a veces parece inalcanzable, la búsqueda de Inés Baquero se convierte en un espejo de nuestras propias luchas por la verdad.

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