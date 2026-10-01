El club de las modernas: un legado de lucha y cultura en la España de 1926

En 1926, en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera, un grupo de mujeres valientes se unió para desafiar las normas de una sociedad que las relegaba al hogar. Así nació el Lyceum Club Femenino en Madrid, un espacio donde casi quinientas socias trabajaron incansablemente por la igualdad y el acceso a la cultura. Este club, considerado la primera asociación feminista de España, se convirtió en un hervidero de ideas y propuestas que buscaban mejorar la condición de la mujer en un país en plena convulsión política.

La obra "El club de las modernas" de Eva Cosculluela reconstruye con un rigor admirable este fascinante fresco de una década marcada por la dictadura, la república y la guerra civil. A través de un relato vibrante, la autora nos presenta a las protagonistas de este movimiento, figuras clave de la Generación del 27 y de la Edad de Plata española, como María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent y Zenobia Camprubí. Estas mujeres no solo discutieron temas como el sufragio femenino, sino que también impulsaron iniciativas sociales como la Casa de los Niños y el Comité del Libro para el Ciego.

Cien años después, Cosculluela reivindica el legado de estas pioneras, cuya influencia política, cultural y profesional marcó un antes y un después en la historia de España. Su investigación exhaustiva, que incluye documentación inédita, rescata una memoria imprescindible y devuelve a estas mujeres el lugar que merecen en nuestra historia.

La relevancia de "El club de las modernas" radica no solo en su contenido histórico, sino también en su capacidad para inspirar a nuevas generaciones a seguir luchando por la igualdad y los derechos de las mujeres. En un momento en que el feminismo sigue siendo un tema candente, esta obra se presenta como una lectura esencial para comprender los orígenes de las luchas actuales.

En definitiva, el libro de Cosculluela no solo es un homenaje a las mujeres que forjaron el camino hacia la igualdad, sino también una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro de la lucha feminista en España.