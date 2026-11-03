Cocido madrileño: una trama de conspiraciones y risas en la capital

¿Qué se le ha perdido a Loizaga en Madrid? La pregunta resuena en la mente de los lectores al sumergirse en "Cocido madrileño", la nueva obra de José Francisco Alonso. Este profesor de filosofía, conocido por su amor a Bilbao y su gastronomía, se ve arrastrado a la capital por una conspiración que amenaza con desestabilizar el país. La intriga se despliega en un contexto donde la avaricia y la polarización parecen ser el plato del día.

La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, combina la intriga con un humor mordaz característico de Alonso. A medida que Loizaga se infiltra en los círculos del poder político y empresarial madrileño, el lector se encuentra atrapado no solo por el misterio de los asesinatos de diputados en el Congreso de los Diputados, sino también por la aguda crítica social que subyace en la narrativa. La ironía del autor se convierte en un vehículo para explorar las tensiones actuales en la sociedad española.

La obra, publicada por ALREVÉS en 2026, se destaca por su estilo incisivo y desacomplejado. Alonso logra que el lector se ría mientras reflexiona sobre la realidad política y social de España. La trama no solo es absorbente, sino que también invita a recordar lo que realmente une a los españoles: la comida, el amor, la amistad y, sobre todo, la risa.

En un momento en que la crispación y la polarización parecen dominar el panorama nacional, "Cocido madrileño" se presenta como una obra relevante y necesaria. La habilidad de José Francisco Alonso para entrelazar humor y crítica social hace que esta novela sea una lectura imperdible para quienes buscan una reflexión profunda en medio de la diversión.

**Ficha del libro**

Género: Novela negra, intriga, terror

Editorial: ALREVÉS

Año de edición: 2026

ISBN: 9788410455900

ISBN digital: 9788410455917

Idioma: Español