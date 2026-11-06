Cazzu y su mirada sobre el reggaetón en "Perreo, una revolución"

En un mundo donde el reggaetón ha conquistado las listas de popularidad, la artista argentina Cazzu se enfrenta a una pregunta recurrente: ¿cómo es posible tener éxito en un género musical que a menudo se percibe como machista? En su libro Perreo, una revolución, la cantante y compositora no solo responde a esta inquietud, sino que también indaga en la complejidad de un género que, aunque a menudo sexualiza a las mujeres, también les brinda una plataforma para expresar su deseo y autonomía.

La obra surge como una reflexión sobre la dualidad del reggaetón, donde las letras pueden ser tanto un reflejo de la opresión como una celebración del empoderamiento femenino. Cazzu plantea que las reggaetoneras son una utopía: mujeres que ejercen su derecho al placer sin temor a la condena social. Este enfoque desafiante es un hilo conductor en su narrativa, que invita a cuestionar los estereotipos y las expectativas que rodean a las mujeres en la música.

En Perreo, una revolución, Cazzu repasa su trayectoria, marcada por desafíos y traiciones, y revela cómo su talento y dedicación la llevaron a convertirse en una de las traperas más influyentes de Latinoamérica. Conocida como La Jefa, su voz es un eco de las luchas de muchas mujeres que aún no tienen voz en la industria. La combinación de delicadeza y potencia en su música refleja su esencia: una artista que no teme ser vulnerable y rebelde al mismo tiempo.

Este libro no solo es una autobiografía, sino también un manifiesto que invita a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la música urbana. En un momento en que el feminismo y la lucha por la igualdad de género están en el centro del debate cultural, la perspectiva de Cazzu es más relevante que nunca. Su historia es un testimonio de resiliencia y un llamado a la acción para todas aquellas que buscan hacerse escuchar en un mundo que a menudo las silencia.

La obra de Cazzu es un recordatorio de que el reggaetón, a pesar de sus contradicciones, puede ser un vehículo de empoderamiento y cambio. En un panorama musical en constante evolución, su voz se alza como un faro de esperanza y desafío, invitando a las nuevas generaciones a tomar el control de su narrativa.

Ficha del libro: