Brie y Luke: una aventura infernal en el mundo corporativo

Brie, una joven de veintisiete años, ha aprendido a sobrevivir en la rutina monótona de su trabajo como recepcionista en una compañía de seguros de vida. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, accidentalmente, se convierte en testigo de un exorcismo realizado por su atractivo y enigmático jefe, Luke. Este descubrimiento la lleva a un mundo que nunca imaginó, donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural.

Luke, que proviene de una antigua estirpe de cazadores de demonios, le revela a Brie que la actividad demoníaca está en aumento. La situación se complica aún más cuando la mejor amiga de Brie, quien es su principal apoyo emocional, desaparece. Sin nada que perder y con la determinación de rescatar a su amiga, Brie convence a Luke para que la incluya en su peligrosa misión.

El destino de Brie y Luke los lleva a un lugar inesperado: el infierno, cuya entrada se encuentra en Times Square. Juntos, deberán enfrentarse a un inframundo corporativo repleto de monstruos y pesadillas burocráticas, mientras intentan salvar a su compañera y reparar el velo que separa ambos mundos. En medio de esta caótica aventura, surge una conexión entre Brie y Luke que podría desvanecerse si no logran salir a tiempo de las garras del infierno.

La novela, que se inscribe en el género de la fantástica y ciencia ficción, ofrece una mirada fresca y divertida sobre la vida laboral y las relaciones interpersonales. Con un estilo ágil y dinámico, la autora logra entrelazar elementos de comedia, romance y acción, creando una historia que resuena con la realidad contemporánea. En un mundo donde el trabajo puede volverse monótono y desalentador, "Ojalá leas esto desde el infierno" invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad y el amor, incluso en las circunstancias más adversas.

La obra, publicada por EDICIONES B en 2026, se presenta como una lectura ideal para quienes buscan una mezcla de entretenimiento y reflexión. Con un enfoque en la lucha contra lo desconocido y la búsqueda de conexiones humanas, este libro se convierte en una propuesta literaria relevante para los tiempos que corren.

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