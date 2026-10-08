Aduana: la corrupción policial en el narcotráfico español al descubierto

La corrupción policial es un tema que resuena con fuerza en la sociedad actual, y el libro "Aduana" de Brais Cedeira se adentra en este oscuro mundo con una investigación periodística rigurosa y trepidante. La obra revela la historia de Óscar Sánchez Gil, un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, quien, a pesar de su apariencia discreta y casi invisible, se convirtió en un actor clave en el narcotráfico europeo.

Conocido por sus compañeros como "el Anodino", su apodo en el submundo del narcotráfico era "Aduana". Durante años, Sánchez Gil facilitó la entrada de toneladas de cocaína en Europa, protegiendo a algunos de los capos más notorios del continente. La investigación policial que destapó su corrupción no solo se centró en su enriquecimiento ilícito, sino que planteó una inquietante pregunta: ¿cuánto tiempo había estado operando en la sombra?

La narrativa de Cedeira, galardonado con el premio Defensa de Periodismo 2025, se construye a partir de cientos de horas de entrevistas y documentos inéditos. Su enfoque meticuloso y su investigación sobre el terreno convierten a "Aduana" en un thriller que revela los mecanismos ocultos del narcotráfico global. La obra no solo es un relato de un caso extraordinario, sino también una reflexión sobre la lucha contra la corrupción y la eficacia de las instituciones encargadas de mantener el orden.

En un momento en que la confianza en las fuerzas del orden se encuentra en entredicho, "Aduana" se presenta como una lectura necesaria. La obra invita a cuestionar si realmente se está luchando contra la corrupción o si, por el contrario, se ha perdido la batalla hace tiempo. La historia de Óscar Sánchez Gil es un recordatorio escalofriante de que, en ocasiones, los guardianes de la ley pueden convertirse en sus más peligrosos enemigos.

En conclusión, "Aduana" no solo es un libro sobre corrupción y narcotráfico, sino una exploración profunda de la moralidad y la ética en el ámbito policial. La obra de Brais Cedeira es un llamado a la reflexión sobre el estado de las instituciones y la necesidad de una vigilancia constante en la lucha contra el crimen organizado.