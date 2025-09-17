Palmeiras sorprende a River por la ida de cuartos de final: seguilo en vivo
El partido se disputa, desde las 21.30, en el estadio "Monumental". Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
17/09/2025 | 22:11Redacción Cadena 3
FOTO: El "Verdao" le asesta un duro golpe al "Millonario" en Buenos Aires.
FOTO: Así luce el estadio "Monumental" este miércoles a la noche.
River recibe a Palmeiras este miércoles a la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en estadio "Monumental", desde las 21.30. Cuenta con la transmisión de Cadena 3.
El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.
El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.
Fútbol. La gran racha de Palmeiras que River intentará cortar en el Monumental
El equipo brasileño acumula siete partidos sin perder en suelo argentino desde 2019, con triunfos resonantes y empates valiosos.
En desarrollo.
