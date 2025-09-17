Palmeiras sorprende a River por la ida de cuartos de final: seguilo en vivo

FOTO: Así luce el estadio "Monumental" este miércoles a la noche.

FOTO: El "Verdao" le asesta un duro golpe al "Millonario" en Buenos Aires.

River recibe a Palmeiras este miércoles a la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio "Monumental", desde las 21.30. Cuenta con la transmisión de Cadena 3.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

