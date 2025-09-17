En vivo

La Cadena del Gol

Palmeiras sorprende a River por la ida de cuartos de final: seguilo en vivo

El partido se disputa, desde las 21.30, en el estadio "Monumental". Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app. 

17/09/2025 | 22:11Redacción Cadena 3

FOTO: El "Verdao" le asesta un duro golpe al "Millonario" en Buenos Aires.

FOTO: Así luce el estadio "Monumental" este miércoles a la noche.

River recibe a Palmeiras este miércoles a la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio "Monumental", desde las 21.30. Cuenta con la transmisión de Cadena 3. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. 

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En desarrollo. 

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién juega el partido? River se enfrenta a Palmeiras.

¿Cuándo se juega el partido? Este martes a las 21.30 horas.

¿Dónde se juega el partido? En el Estadio Monumental.

¿Qué significa este partido? Es el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

