Daniel Herrero: “La tecnología no hay que usarla para achicar, sino para crecer”

Daniel Herrero, destacado por su trayectoria en Toyota y actual CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en el país, habló con Cadena 3 sobre el futuro de la industria automotriz y el potencial argentino.

Herrero planteó que Argentina enfrenta un momento de transición en la movilidad. “El argentino tiene creatividad, ingenio y atención al cliente espectacular”, afirmó. Al respecto, mencionó que “si buscás tu nicho, te especializás y sos competitivo, podés hacer algo exitoso”.

El CEO destacó que “la inteligencia artificial y nuevas tecnologías deben usarse para crecer, no para achicar”. Resaltó que conviene formar a los trabajadores en nuevas habilidades, como convertir soldadores en programadores de robots de soldadura.

“El ausentismo bajó del 11% al 2,5%”, indicó Herrero, y subrayó que eso mejoró la productividad en su empresa. “Esa mejora se puede trasladar a toda la industria”, sugirió, aunque reconoció que no es un proceso fácil.

El empresario apuntó a la falta de crédito como uno de los principales obstáculos para la industria en Argentina, pero se mostró optimista sobre la llegada de alternativas crediticias adecuadas. En la discusión sobre la reconversión de la industria argentina, destacó la importancia de no imitar modelos extranjeros sin considerar las necesidades locales. “Defiendo a la industria como motor de desarrollo”, aseveró.

Por último, Herrero dejó un mensaje alentador: “La Argentina puede. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo gigante. Estoy totalmente optimista sobre la capacidad de los argentinos para salir adelante.”

Entrevista de La Argentina Posible.

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