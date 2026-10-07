En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

Daniel Herrero: “La tecnología no hay que usarla para achicar, sino para crecer”

El CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en el país, habló con Cadena 3 sobre el potencial industrial de Argentina y la importancia de la innovación y la competitividad en la industria automotriz.

07/10/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Daniel Herrero habló con Cadena 3.

FOTO: Daniel Herrero habló con Cadena 3.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Daniel Herrero: “La tecnología no hay que usarla para achicar, sino para crecer”

    La Argentina Posible

    Episodios

Daniel Herrero, destacado por su trayectoria en Toyota y actual CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en el país, habló con Cadena 3 sobre el futuro de la industria automotriz y el potencial argentino.

Herrero planteó que Argentina enfrenta un momento de transición en la movilidad. “El argentino tiene creatividad, ingenio y atención al cliente espectacular”, afirmó. Al respecto, mencionó que “si buscás tu nicho, te especializás y sos competitivo, podés hacer algo exitoso”.

El CEO destacó que “la inteligencia artificial y nuevas tecnologías deben usarse para crecer, no para achicar”. Resaltó que conviene formar a los trabajadores en nuevas habilidades, como convertir soldadores en programadores de robots de soldadura.

“El ausentismo bajó del 11% al 2,5%”, indicó Herrero, y subrayó que eso mejoró la productividad en su empresa. “Esa mejora se puede trasladar a toda la industria”, sugirió, aunque reconoció que no es un proceso fácil.

El empresario apuntó a la falta de crédito como uno de los principales obstáculos para la industria en Argentina, pero se mostró optimista sobre la llegada de alternativas crediticias adecuadas. En la discusión sobre la reconversión de la industria argentina, destacó la importancia de no imitar modelos extranjeros sin considerar las necesidades locales. “Defiendo a la industria como motor de desarrollo”, aseveró.

Por último, Herrero dejó un mensaje alentador: “La Argentina puede. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo gigante. Estoy totalmente optimista sobre la capacidad de los argentinos para salir adelante.”

Entrevista de La Argentina Posible.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién habló sobre la industria automotriz argentina?
Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz.

¿Qué tema principal se abordó en la entrevista?
El futuro de la industria automotriz y el potencial argentino.

¿Cuál es el principal obstáculo mencionado por Herrero?
La falta de crédito para la industria en Argentina.

¿Qué mejora se logró en la empresa de Herrero?
El ausentismo bajó del 11% al 2,5%, mejorando la productividad.

¿Cuál fue el mensaje final de Herrero?
“La Argentina puede salir adelante con esfuerzo y optimismo.”

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf