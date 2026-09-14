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Juegos Suramericanos Notas

La selección de fútbol sub-19 de Argentina ya tiene su calendario en los Juegos Suramericanos

El equipo nacional enfrentará a Paraguay, Uruguay y Venezuela en el Grupo B. Su debut será el jueves en Rosario.

14/09/2026 | 14:06Redacción Cadena 3

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Diego Placente será el entrenador de la Selección argentina en los Juegos Suramericanos.

FOTO: Diego Placente será el entrenador de la Selección argentina en los Juegos Suramericanos.

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Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- La Selección argentina sub-19 se alista para su participación en los Juegos Suramericanos, donde competirá en el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El primer partido de los dirigidos por Diego Placente será este jueves 17, cuando se enfrenten a Paraguay desde las 10 de la mañana.

Posteriormente, se medirá con Uruguay y con Venezuela.

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, donde hace de local Newell's.

La Selección argentina deberá ser cuidadosa en la fase de grupos, ya que solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Con esta competencia, Placente busca llevar a una Selección argentina juvenil a instancias decisivas, como ya lo hizo con la sub-17 en el Mundial 2023, donde alcanzaron las semifinales, y con la sub-20 que llegó a la final, aunque fue derrotada por Marruecos.

El Grupo A está conformado por Colombia, Perú, Chile y Panamá.

A lo largo de su trayectoria, la Selección argentina ha tenido dificultades para destacar en esta disciplina dentro de los Juegos Suramericanos, con solo dos medallas de oro en 1982 y 1986, y una final perdida en 2014 ante Colombia.

Lectura rápida

¿Qué selección competirá en los Juegos Suramericanos?
La Selección argentina Sub 19 participará en los Juegos Suramericanos.

¿Quién es el entrenador del equipo?
Diego Placente es el entrenador de la Selección argentina Sub 19.

¿Cuándo es el debut del equipo?
El debut será el viernes 17 de septiembre contra Paraguay a las 10 de la mañana.

¿Dónde se jugarán los partidos?
Los partidos se disputarán en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

¿Cómo es el formato de la fase de grupos?
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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