La selección de fútbol sub-19 de Argentina ya tiene su calendario en los Juegos Suramericanos

FOTO: Diego Placente será el entrenador de la Selección argentina en los Juegos Suramericanos.

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- La Selección argentina sub-19 se alista para su participación en los Juegos Suramericanos, donde competirá en el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El primer partido de los dirigidos por Diego Placente será este jueves 17, cuando se enfrenten a Paraguay desde las 10 de la mañana.

Posteriormente, se medirá con Uruguay y con Venezuela.

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, donde hace de local Newell's.

La Selección argentina deberá ser cuidadosa en la fase de grupos, ya que solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Con esta competencia, Placente busca llevar a una Selección argentina juvenil a instancias decisivas, como ya lo hizo con la sub-17 en el Mundial 2023, donde alcanzaron las semifinales, y con la sub-20 que llegó a la final, aunque fue derrotada por Marruecos.

El Grupo A está conformado por Colombia, Perú, Chile y Panamá.

A lo largo de su trayectoria, la Selección argentina ha tenido dificultades para destacar en esta disciplina dentro de los Juegos Suramericanos, con solo dos medallas de oro en 1982 y 1986, y una final perdida en 2014 ante Colombia.