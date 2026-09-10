CapiPlaza: el nuevo espacio para que los chicos también vivan los Juegos Suramericanos

En el Parque de la Independencia ya funciona la nueva CapiPlaza, un espacio recreativo inspirado en Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La propuesta fue realizada por Crucijuegos y está pensada para chicos y familias, con sectores destinados al encuentro, el juego y la recreación. La idea es que los más chicos también puedan vivir el espíritu de los Juegos, que comenzarán este sábado 12 de septiembre.

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El espacio incorpora además infraestructura para básquet 3x3, diseñada para ser utilizada durante todo el año y no solamente durante la competencia deportiva.

La CapiPlaza es una intervención de Crucijuegos y forma parte de las obras de transformación y recuperación de espacios que se realizaron en el Parque de la Independencia, uno de los principales escenarios de los Suramericanos.

FOTO: CapiPlaza en el Parque Independencia.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con distintas disciplinas y actividades que también buscan involucrar a la comunidad. La CapiPlaza quedará como un espacio de uso permanente para vecinos y visitantes una vez finalizado el evento.

Informe de Julián Maragliano.