Llegó al país el Nuevo Jeep Avenger: Un modelo que representa la escencia de la marca

Más que un simple lanzamiento, el nuevo Jeep Avenger marca el comienzo de un nuevo capítulo: el momento en que Jeep invita a una nueva generación a formar parte de una de las comunidades más apasionadas del mundo del automóvil.

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El nuevo Jeep Avenger llega a Argentina con un estilo moderno y se posiciona en el segmento B-SUV, con una carrocería compacta y un diseño contemporáneo: un auténtico Jeep. El modelo cuenta con las siete barras iluminadas y luces traseras en forma de X, mientras que los pasarruedas trapezoidales le confieren presencia y personalidad. Esto se complementa con unos ángulos de ataque (22°) y de salida (hasta 33,9°), de los mejores de su clase, una excelente altura libre al suelo (221 mm), faros LED Matrix y paragolpes robustos. Todo ello le otorga al nuevo Jeep Avenger una apariencia musculosa y los elementos de un verdadero SUV.

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Este modelo, disponible en las versiones Altitude, Longitude y Limited, combina tecnología, eficiencia y confort en un paquete completo. Cuenta con una pantalla central de 10 pulgadas con una interfaz intuitiva y botones físicos para las funciones esenciales, además de una cámara para funciones de seguridad y 6 airbags. Todas las versiones presentan un equipamiento destacado en términos de seguridad, tanto activa como pasiva, con un paquete ADAS Nivel 2. Dentro de este paquete de ayudas a la conducción se destacan el frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, detector de señales de tránsito entre otras. Adicionalmente, desde la versión Longitude, se suma el control crucero adaptativo y sistema de vigilancia del ángulo muerto. Culminando con la versión Limited que adiciona el sistema Drive Assist con centrado de carril y cámara 360°.

“El nuevo Jeep Avenger llega para sorprender al mercado argentino una vez más, como siempre lo hace Jeep. Tenemos un auto increíble que satisface las expectativas de los clientes con mucha tecnología, seguridad, comodidad y la personalidad que solo Jeep ofrece en el mercado”, afirmó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina.

“El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural de los compactos al mundo de los SUV. Y, para un número aún mayor, será su primer Jeep: la puerta de entrada a una historia que se ha convertido en una pasión global”, añade Frascaroli.

ADN JEEP

El nuevo Jeep Avenger presume de un diseño funcional, practicidad combinada con alta calidad y tecnología centrada en el confort y la seguridad, características propias del ADN de la marca. Entre sus características más destacadas se incluye la protección del vehículo mediante elementos como paragolpes robustos y otras piezas que protegen las puertas y demás componentes exteriores.

La parrilla de siete barras es un elemento esencial de la identidad visual de la familia Jeep®. En el nuevo Jeep Avenger, esta característica se realza con retroiluminación LED que resalta la parrilla por la noche y la hace fácilmente reconocible en el tráfico. Disponible a partir de la versión Limited, esta característica transmite innovación y modernidad, armoniza la apariencia del vehículo con el resto de la gama Jeep y se convierte en su nuevo sello distintivo.

Entre las nuevas características exteriores se incluyen llantas de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas, así como nuevos detalles con un perfil estilizado similar al del Jeep Willys.

Disponible en los siguientes colores: boreal green, snow white, artense grey, grafite grey, carbon black y sunset red, el nuevo Jeep Avenger presenta los tradicionales "easter eggs" de Jeep, pequeños detalles secretos repartidos por todo el vehículo que celebran la historia y el legado de la marca, y que se han convertido en parte del placer de descubrir un Jeep en su totalidad.

MODERNIDAD Y CONFORT GARANTIZADOS

Los servicios conectados del nuevo Jeep Avenger hacen que cada viaje sea más inteligente, seguro y conectado. Entre sus funciones se incluye el asistente de voz integrado, con inteligencia artificial de ChatGPT, que optimiza aún más la experiencia tecnológica, permitiendo interacciones de conversación más espontáneas y oportunas.

Integrado en el vehículo como parte de los servicios conectados ofrecidos, el asistente se convierte en parte de la rutina del usuario. Puede interactuar con funciones del vehículo como la navegación, el aire acondicionado y el sistema multimedia. También responde preguntas que requieren conocimientos de inteligencia artificial, como noticias de actualidad o temas cotidianos, por ejemplo, sugiriendo puntos de interés cercanos o proporcionando información sobre ubicaciones o el clima. El resultado es una experiencia más intuitiva, fluida y práctica, sin comprometer la atención al volante.

El sistema de infoentretenimiento de última generación, con una gran pantalla de 10 pulgadas, viene de serie en todas las versiones y ofrece una interfaz sencilla e intuitiva, con resolución HD de 1980 × 720, controles de aire acondicionado integrados, una interfaz configurable similar a la de un teléfono inteligente, y también incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, reconocimiento de voz proyectado, páginas personalizables y múltiples perfiles, además de proporcionar información y ajustes del vehículo.

El interior destaca por su impactante diseño, con sensaciones realzadas por el tacto de todas las superficies y la percepción de calidad, lo que lo sitúa a la cabeza de su segmento. Todo ello se concibió a partir de la experiencia de Jeep con los clientes argentinos y la sofisticación que la marca siempre ofrece en su gama. La consola central, así como los paneles de las puertas, utilizan materiales suaves, además de tapicería y telas de primera calidad que hacen que los asientos (con el logotipo de Jeep en todas las versiones) sean más cómodos.

Con ocho colores seleccionables, el sistema de iluminación ambiental permite a los clientes personalizar el interior del vehículo y crear diferentes ambientes según su estilo de conducción y preferencias. Esta sofisticada y tecnológica característica aumenta la comodidad y mejora la experiencia general a bordo. El nuevo Jeep Avenger ofrece un techo solar eléctrico en versión Limited, otro importante elemento diferenciador en su categoría.

El baúl ofrece un volumen de hasta 364 litros, con una abertura trasera de 1 metro de ancho y un umbral de 730 mm de altura, lo que facilita el acceso. El piso reversible del compartimento de carga tiene una superficie lavable y fácil de limpiar.

Los compartimentos interiores, bien organizados y flexibles, ofrecen una capacidad total de hasta 28 litros. Las tapas móviles permiten configurar la consola central modular en todas las versiones con transmisión automática. Todo ello crea un interior espacioso y con un diseño inteligente, ideal tanto para la conducción urbana como para la aventurera.

MOTOR MODERNO CON UN SISTEMA MHEV Y PRESTACIONES CON EL ESPÍRITU JEEP

Todas las versiones del nuevo Jeep Avenger están equipadas con el sistema MHEV de 12 V de Stellantis, que incorpora el reconocido motor turbo T200. Esta tecnología híbrida ligera combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 voltios), lo que reduce las emisiones y el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.

El motor eléctrico multifuncional asiste de forma inteligente al motor de combustión, generando tanto fuerza mecánica para mejorar el consumo de combustible como energía eléctrica para alimentar el sistema eléctrico estándar del vehículo. Un control electrónico gestiona el funcionamiento entre los diferentes modos de conducción, priorizando la eficiencia y reduciendo el consumo de combustible. En la práctica, el equipo optimiza el consumo de combustible.

El nuevo sistema también proporciona una experiencia de conducción más placentera al garantizar una entrega de par instantánea. Esta nueva tecnología hace que el vehículo sea más ágil, actuando directamente sobre la curva de aceleración, lo que se traduce en respuestas más rápidas al pisar el acelerador.

La capacidad fuera del asfalto está garantizada en todas las versiones gracias a ángulos de ataque optimizados de hasta 22°, ventrales de 21° y de salida de hasta 33,9°, además de una altura libre al suelo de hasta 221 mm. El control de descenso en pendiente, garantiza una mayor seguridad en los descensos. La suspensión cuenta con componentes desarrollados y probados para adaptarse a diversos terrenos y condiciones, equilibra confort, robustez y estabilidad.

"Con el Avenger, nos permitimos alejarnos un poco de lo racional, porque es la emoción lo que conecta a la gente con una marca como Jeep. Este auto tiene un valor emocional, de estatus y pertenencia, pero también ofrece un valor racional innegable: practicidad, modernidad y tecnología de vanguardia. Es la traducción perfecta de la esencia Jeep para una nueva era: un auténtico Jeep, moderno, conectado y accesible, que atraerá a mucha gente a nuestra comunidad por primera vez.", afirma Frascaroli.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Entre las novedades del nuevo Jeep Avenger, el faro Matrix es un sistema de iluminación inteligente que incorpora la tecnología de dirección adaptativa (ADB), la cual ajusta automáticamente el haz de luz en tiempo real, manteniendo la máxima iluminación del camino sin encandilar a otros conductores. El sistema Jeep Performance LED funciona de forma independiente y se adapta al tráfico, las curvas y las condiciones de la calzada, garantizando mayor seguridad, visibilidad y comodidad al conducir, especialmente de noche.

La seguridad del modelo se ve mejorada por el paquete ADAS 2 (Sistema Activo de Asistencia al Conductor):

El sistema de frenado automático de emergencia (AEB) monitoriza el tráfico y, al detectar un posible riesgo de colisión, emite alertas visuales en la pantalla, avisos sonoros y aplica automáticamente los frenos cuando es necesario. Esto aumenta la confianza del conductor, contribuyendo a una conducción más segura e intuitiva. En la versión Altitude, el sistema funciona mediante cámaras. En las versiones Longitude y Limited, además de la cámara, un radar también garantiza el funcionamiento del sistema.

El sistema de asistencia para el mantenimiento de carril detecta las salidas involuntarias del carril, emite alertas visuales y aplica correcciones sutiles en la dirección para ayudar a mantener el vehículo dentro del carril. El sistema funciona de forma independiente y no requiere que el control de crucero adaptativo (ACC) esté activado.

El control de crucero adaptativo (ACC), disponible en las versiones Longitude y Limited, va más allá del control de velocidad y distancia al integrar la función de centrado de carril (versión Limited), lo que permite el control longitudinal y lateral, a diferencia de los sistemas ADAS convencionales. Mantiene el vehículo dentro de su carril en caminos debidamente señalizados, proporcionando una experiencia de conducción más asistida, segura y cómoda.

Como su nombre indica, el sistema de control de punto ciego utiliza sensores para detectar vehículos en zonas no visibles en los retrovisores, emitiendo alertas visuales y sonoras cuando se identifica un posible riesgo de colisión durante las maniobras de cambio de carril.

Gracias a la cámara frontal adicional, el nuevo Jeep Avenger ofrece una visión de 360°, lo que facilita las maniobras de estacionamiento y protege el vehículo de pequeños daños. Al activar las cámaras, se reconstruye digitalmente una vista cenital del vehículo y su entorno, que se muestra en la pantalla táctil. Según el contexto, se selecciona automáticamente el ángulo de visión y el nivel de zoom óptimos. El conductor puede anular el sistema y cambiar la vista en cualquier momento.

A su vez, el sistema Jeep Selec-Terrain también está presente en las tres versiones y representa un elemento central de la identidad tecnológica de Jeep, al ser la designación exclusiva de la marca para los modos de conducción.

El sistema permite al conductor seleccionar diferentes modos, ajustando electrónicamente la respuesta del acelerador, el comportamiento de la transmisión, la distribución del par motor y el control de tracción, optimizando así el rendimiento del vehículo en una amplia variedad de condiciones de conducción.

Los modos disponibles incluyen Normal (que ofrece una aceleración suave y reactiva para la comodidad diaria), Sport (que proporciona una respuesta inmediata del acelerador y una experiencia de conducción más dinámica) y All Terrain (que ofrece una calibración del control de tracción más firme, optimizada para condiciones que requieren más potencia y poca adherencia).

MÁS DE 20 ACCESORIOS ORIGINALES MOPAR® PARA EL NUEVO JEEP® AVENGER

La oferta de postventa para el Nuevo Jeep® Avenger incluye una amplia gama de accesorios originales Mopar®, desarrollados específicamente para el modelo y concebidos para mantener los más altos estándares de calidad, compatibilidad y diseño de fábrica.

La línea está compuesta por más de 20 accesorios organizados en tres pilares que permiten adaptar el vehículo a diferentes estilos de uso y necesidades.

AVENTURA Y VERSATILIDAD

Suman capacidad para equipaje, bicicletas y carga, con soluciones para el uso cotidiano o la ruta:

• Barras transversales de techo

• Valijero de techo

• Enganche de remolque plateado

• Enganche de remolque gris

• Portabicicletas para techo

• Soporte de bicicleta para enganche para 2 bicicletas

• Chicote eléctrico para enganche de remolque

• Barra de iluminación reglamentaria para soporte de bicicleta

PROTECCIÓN Y ESTILO

Cuidan la carrocería y el interior, a la vez que refuerzan la identidad del vehículo:

• Alfombra antiderrame de baúl

• Alfombra de goma para habitáculo

• Alfombras de bordes elevados para habitáculo

• Cargador inalámbrico (Wireless Charger)

• Molduras laterales color Automatic Sand, Blanco Banchisa, Gris Artense, Gris Grafite, Negro Perla y Rojo Rubí

• Protector de cárter

• Protector de zócalo de acero inoxidable

• Proyector de logo Jeep®

SEGURIDAD

Accesorios orientados a reforzar la protección del vehículo y sus componentes:

• Tuercas de seguridad

• Traba de seguridad auxilio

GARANTÍA Y FLEXCARE: RESPALDO PARA CADA AVENTURA

Además de las opciones de personalización, el nuevo Jeep® Avenger cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros, brindando cobertura oficial a través de toda la red de concesionarios Jeep® del país.

Los clientes también pueden acceder a los paquetes FlexCare, desarrollados para aportar previsibilidad y tranquilidad durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Entre las opciones disponibles se destacan:

• Mantenimiento Anticipado FlexCare, que permite contratar por adelantado los servicios de mantenimiento programado.

• Garantía Extendida FlexCare, diseñada para ampliar la cobertura del vehículo una vez finalizado el período de garantía contractual por 12 o 24 meses más.

EL UNIVERSO JEEP® TAMBIÉN SE VIVE A TRAVÉS DE LA BOUTIQUE MOPAR®

La propuesta se completa con la Boutique Mopar®, donde los clientes pueden encontrar productos oficiales inspirados en el espíritu Jeep®, pensados para extender la experiencia de la marca más allá de la conducción y acompañar el estilo de vida de quienes forman parte de la comunidad Jeep®.

Tanto los accesorios como los servicios de postventa pueden adquirirse de manera simple y conveniente a través de la e-Store oficial de la marca. Asimismo, los clientes cuentan con el respaldo de una red de 65 puntos de servicio Jeep® distribuidos en todo el país, garantizando cobertura, cercanía, disponibilidad de repuestos, capacidad técnica y atención especializada.

PLAN DE AHORRO

Jeep Avenger se incorpora a la oferta de Jeep Plan con una propuesta diseñada para competir en el segmento B-SUV, el más competitivo en suscripciones de Plan de Ahorro. El plan contempla 84 cuotas bajo modalidad 80/20, con una primera cuota de $360.000 y adjudicación pactada en las cuotas 2, 4, 6, 9 y 12 abonando el 20% del valor del vehículo. Además, como beneficio de lanzamiento, ofrece una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses. Esta incorporación refuerza la relevancia del Plan de Ahorro como canal estratégico para Stellantis, que actualmente representa cerca del 40% de sus patentamientos.

PRECIOS Y FINANCIACIÓN

Jeep Avenger presenta para el lanzamiento una financiación exclsuiva que contempla un monto de hasta $ 18.000.000tasa a una tasa del 0% fija en plazos de hasta18 meses.

JEEP AVENGER ALTITUDE T200 MHEV: $ 41.990.000

JEEP AVENGER LONGITUDE T200 MHEV: $ 44.660.000

JEEP AVENGER LIMITED T200 MHEV: $ 47.610.000

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo