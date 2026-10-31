Talleres se hace fuerte en el Bajo Flores y le gana a Riestra: seguilo en vivo
El encuentro se juega desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza y es arbitrado por Darío Herrera. "La T" necesita tres puntos para salir del fondo de la tabla. Transmite Cadena 3.
31/10/2026 | 17:26Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres recibe a Defensa y Justicia en el Kempes con la obligación de ganar para salir del fondo.
Talleres visita este sábado desde las 17 a Deportivo Riestra, por la penúltima fecha del Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se juega en el Estadio Guillermo Laza y el árbitro es Darío Herrera.
El equipo albiazul se encuentra último en la zona, ya sin chances de clasificar a los playoffs; mientras que el "Malevo" llega aliviado tras la derrota de Aldosivi, que terminó descendiendo a la Primera Nacional.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visitará a Deportivo Riestra?
Talleres visitará a Deportivo Riestra este sábado.
¿Cuál es la situación actual de Talleres en la liga?
Se encuentra último en la zona, sin chances de clasificar a los playoffs.
¿Qué necesita Deportivo Riestra para evitar el descenso de Aldosivi?
Necesita ganar el partido contra Talleres.
¿Qué cambios hará el entrenador de Talleres?
Omar de Felippe jugará con tres centrales, reemplazando a Giovanni Baroni por Fascendini.
¿Cuál es la premisa de Talleres para el partido?
La premisa es ganar, para no terminar último en el grupo si Central Córdoba supera a Platense.