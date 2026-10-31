Talleres se hace fuerte en el Bajo Flores y le gana a Riestra: seguilo en vivo

FOTO: Talleres recibe a Defensa y Justicia en el Kempes con la obligación de ganar para salir del fondo.

Talleres visita este sábado desde las 17 a Deportivo Riestra, por la penúltima fecha del Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se juega en el Estadio Guillermo Laza y el árbitro es Darío Herrera.

El equipo albiazul se encuentra último en la zona, ya sin chances de clasificar a los playoffs; mientras que el "Malevo" llega aliviado tras la derrota de Aldosivi, que terminó descendiendo a la Primera Nacional.

Seguí la transmisión por Cadena 3 Argentina

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