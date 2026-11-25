FOTO: Los trabajos son arduos en la cancha

El campo de juego del estadio de Instituto es motivo de polémica en las últimas horas por cómo había quedado luego de dos recitales en continuado en las últimas dos semanas.

La Gloria confirmó que recibirá a River Plate, por los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional, en el Monumental Juan Domingo Perón y desde ese momento las críticas se hicieron sentir, principalmente del lado Millonario ya que el centro del campo no luce óptimo.

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No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto ???????? https://t.co/UNjWgYxRSw — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

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No obstante, el entrenador Diego Flores anticipó que el césped llegará en condiciones al partido del sábado y como para ir despejando dudas, el club viralizó fotografías de los trabajos a contrarreloj y con cierta ironía tituló: “No es IA, pongan drones…”.

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Tranqui… ?? Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final ?????? https://t.co/L5mLJlWvAR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

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