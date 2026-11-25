A 20 años del asesinato de Nora Dalmasso en su vivienda de Villa Golf, la causa vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial y social bajo la amenaza concreta de la prescripción.

En diálogo con Cadena 3, el abogado de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, sostuvo que el expediente atraviesa una encrucijada límite: existen elementos genéticos que apuntan a un sospechoso, pero el paso del tiempo pone en riesgo cualquier definición penal.

“Son 20 años de impunidad hasta el momento”, resumió el letrado al evaluar el balance de dos décadas atravesadas por giros investigativos, cuestionamientos a la instrucción inicial y un profundo desgaste sobre el entorno de la víctima.

Una pista genética y el riesgo de prescripción

Durante la entrevista, Liebau recordó que la pesquisa impulsada en su última etapa reunió indicios relevantes —incluido el perfil de ADN de una persona en el lugar del hecho, correspondiente al parquetista Bárzola—, pero aclaró que el sospechoso conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. El nudo crítico, advirtió, es el tiempo transcurrido y el efecto jurídico de la prescripción.

“La familia lo que quiere es un juicio, un juicio pleno para determinar la responsabilidad penal de esta persona y, si no fuera eso posible, por lo menos un juicio por la verdad.”

El abogado planteó que resulta difícil de comprender para la sociedad que una investigación con demoras y fallas atribuidas a funcionarios judiciales termine derivando en la extinción de la acción penal. En ese marco, señaló que si el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no habilita una vía para avanzar, la familia está dispuesta a recurrir a otras instancias, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El impacto sobre la familia y el contexto del caso

Liebau destacó como un avance reciente el pronunciamiento de la Fiscalía General y el jury de enjuiciamiento que puso fin a una etapa de persecución y revictimización sobre los Macarrón, tras la remoción de tres fiscales por mala praxis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, quedan las heridas abiertas durante años sobre los hijos y el viudo de Nora Dalmasso. El hostigamiento y las imputaciones previas afectaron de manera directa el ejercicio de los derechos de la familia como querellante.

A dos décadas del crimen, el caso condensa una tensión persistente entre la búsqueda de justicia y los límites temporales del proceso penal.

Lo que se juegue en las próximas instancias judiciales definirá si Córdoba logra saldar una deuda de veinte años o si el expediente queda sellado por el reloj de la prescripción.

Entrevista de Miguel Clariá.