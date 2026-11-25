Buenos Aires, 25 noviembre (NA) - El director técnico de Independiente, Jadson Viera, se sinceró acerca de la situación de su equipo, expresando: "No tenemos un gran plantel. Reducido, sí, de juveniles, pero con eso vamos a seguir trabajando".

El "Rojo" se prepara para enfrentar a Vélez este sábado a las 20, en los cuartos de final del Torneo Clausura, y el entrenador compartió sus impresiones en la previa del encuentro. "Estamos ilusionados, pero a nosotros nos queda cómodo el partido a partido. Está muy parejo todo", comentó.

Respecto al desarrollo del partido, Viera anticipó: "Saben que nosotros somos duros de visitante. Vamos a tratar de aprovechar algún espacio. Seguramente, para los dos, sobre el final del partido, los juveniles pueden llegar a hacer la diferencia".

Sobre el apoyo recibido por parte de los futbolistas, Viera fue contundente: "El grupo me abrazó desde el primer día que llegamos. Yo voy a seguir para adelante como desde el primer día que llegué".

El director técnico también subrayó la escasez de recursos en el plantel actual, indicando: "Cuando se me lesiona un jugador tengo que subir un jugador de inferiores, porque tenemos un plantel corto".

Viera evitó opinar sobre las elecciones

Independiente se enfrenta a un proceso electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 14 de diciembre, justo después de la final del Torneo Clausura. Viera fue consultado sobre este tema, pero optó por no expresar su opinión: "Trato de no mirar mucho. Es el lugar que ocupo. Prefiero que las críticas caigan en mí y no en los jugadores", explicó.

Finalmente, el DT añadió: "En este momento particular y personal para todos, hay una tensión general. No es fácil estar en esta etapa de elecciones. Yo quiero dejar a Independiente lo más alto posible".