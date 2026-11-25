El delantero paraguayo Ronaldo Martínez llegó al objetivo pactado entre Talleres y Vélez, que eran la conversión de 10 goles para que se ejecute la opción de compra por parte del club porteño.

Al lograr esa cifra en 11 partidos, con 11 titularidades y 1 asistencia, Vélez se pone a trabajar para pagarle a Talleres 2,3 millones de dólares por el 75% del pase, monto de dinero a pagar en cuotas según lo firmado a mitad de año.

El monto total ronda los 3 millones de dólares brutos y se anulan las repescas pactadas en diciembre de este año y en junio de 2027.

¿Qué pasa si Vélez no cumple?

El futbolista no volverá a Talleres bajo ningún punto de vista, pero si Vélez no cumple lo firmado desde la fecha límite, a partir de los 10 días corridos se le empezará a cobrar una multa más intereses.