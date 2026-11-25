Lo que pasará si Vélez no cumple la obligación de compra con Talleres por Martínez
El delantero no volverá al Matador, que perdió el derecho de la repesca tras cumplirse el objetivo de los 10 goles. Los detalles.
25/11/2026 | 16:56Redacción Cadena 3
FOTO: Ronaldo no regresará a la "T"
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez llegó al objetivo pactado entre Talleres y Vélez, que eran la conversión de 10 goles para que se ejecute la opción de compra por parte del club porteño.
Al lograr esa cifra en 11 partidos, con 11 titularidades y 1 asistencia, Vélez se pone a trabajar para pagarle a Talleres 2,3 millones de dólares por el 75% del pase, monto de dinero a pagar en cuotas según lo firmado a mitad de año.
El monto total ronda los 3 millones de dólares brutos y se anulan las repescas pactadas en diciembre de este año y en junio de 2027.
¿Qué pasa si Vélez no cumple?
El futbolista no volverá a Talleres bajo ningún punto de vista, pero si Vélez no cumple lo firmado desde la fecha límite, a partir de los 10 días corridos se le empezará a cobrar una multa más intereses.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador mencionado en el artículo? El jugador mencionado es Ronaldo Martínez.
¿Qué objetivo logró en su desempeño? Logró convertir 10 goles en 11 partidos.
¿Cuánto deberá pagar Vélez a Talleres por el pase? Deberá pagar 2,3 millones de dólares por el 75% del pase.
¿Qué sucederá si Vélez no cumple con el acuerdo? Si no cumple, se le empezará a cobrar una multa más intereses después de 10 días corridos.
¿Qué se anula según el acuerdo? Se anulan las repescas pactadas en diciembre de este año y en junio de 2027.