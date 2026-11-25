Barcelona logró una contundente victoria por 4 a 1 frente a Sabah este miércoles en Azerbaiyán, posicionándose como escolta del Real Madrid en la Champions League. Con este triunfo, el equipo catalán acumula cuatro victorias y solo una derrota en el torneo.

Los goles fueron anotados por Anthony Gordon, quien se destacó con un doblete, además de Karim Adeyemi y Gabriel Jesús, logrando así un total de doce puntos de quince posibles en la fase de grupos.

El encuentro comenzó con un Sabah más incisivo, generando las mejores oportunidades. A los 9 minutos, el arquero Joan García detuvo un remate de Khayal Aliyev, y poco después, Du Queiroz estuvo cerca de abrir el marcador con una volea que se fue desviada.

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Por su parte, el equipo catalán respondió con un ataque aislado. Ivan Lepinjica tuvo una chance clara que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, a los 30 minutos, Karim Adeyemi desbordó por la derecha, el arquero Stas Pokatilov no pudo contener el centro, lo que permitió a Anthony Gordon empujar el balón y marcar el 1-0.

Minutos más tarde, Gordon tuvo un gol anulado por una posición adelantada de Gabriel Jesús. En el segundo tiempo, el equipo visitante amplió la ventaja cuando, a los 51 minutos, Gordon aprovechó un rebote tras un tiro de Gabriel Jesús para anotar el segundo gol.

A los 55, el lateral Alejandro Balde asistió a Adeyemi, quien anotó el tercer gol. Apenas cinco minutos después, tras un córner que fue cabeceado por Jules Koundé y un rebote de Pokatilov, Gabriel Jesús convirtió el 4-0.

El equipo local descontó rápidamente con un gol de Joy Lance Mickels, pero Adeyemi estuvo cerca de aumentar la ventaja, estrellando un tiro en el travesaño antes del cierre del partido que se disputó en Bakú, la capital de Azerbaiyán.