Cabo Frío se posiciona como una de las alternativas atractivas para los argentinos que planean sus vacaciones de verano en Brasil. Con playas de arena blanca, aguas de tonalidades turquesas y una variada oferta de actividades, el destino ofrece un paisaje que invita a compararlo con el Caribe. Además, los precios de algunos productos y servicios en la playa aparecen como otro de sus grandes atractivos.

Cabo Frío es conocido por sus corrientes marinas más frías que las de otros destinos brasileños, aunque durante esta temporada el mar se siente más cálido. La combinación de agua transparente, arena fina y blanca y sol conforma un paisaje que sorprende a quienes llegan por primera vez.

La propuesta turística también incluye alternativas recreativas como hacer remo en la Isla de los Japoneses, ubicada a poca distancia de la costa, incluso es posible llegar caminando cuando la marea está baja.

La experiencia refleja la diversidad de actividades que ofrece Cabo Frío, tanto para quienes buscan descansar frente al mar como para aquellos que prefieren sumar paseos y propuestas deportivas a sus vacaciones.

Cuánto cuesta comer y tomar algo en la playa

Uno de los datos que más llamó la atención durante la recorrida fue el precio de los alimentos y las bebidas que se venden directamente en la playa.

Entre los precios relevados se encuentran:

Empanada criolla o de pollo: 12 reales (aproximadamente $3.600).

Choclo entero o desgranado: 15 reales (unos $4.500).

Queso a la brasa: 12 reales (unos $3.600).

Bocadito de pollo: 15 reales (unos $4.500).

Agua mineral de medio litro: 4 reales (unos $1.200).

Cerveza en lata: entre 10 y 12 reales (entre $3.000 y $3.600).

Gaseosa o agua saborizada: 10 reales (unos $3.000).

Caipiriña: 25 reales (aproximadamente $7.500).

Los valores corresponden a los precios consultados durante la recorrida y pueden variar según el vendedor y el momento de la temporada.

El mercado de bikinis, otra parada imperdible

Otro de los puntos destacados fue Rua das Bikinis, un paseo comercial al aire libre reconocido por su concentración de fabricantes y locales especializados en indumentaria de playa.

El lugar tiene una historia vinculada a una costurera que comenzó confeccionando bikinis para una actriz y que, con el tiempo, impulsó el desarrollo de un polo comercial dedicado a la moda playera.

Allí es posible encontrar modelos de distintos diseños y calidades. Durante la visita, Terradas encontró bikinis desde los 10 reales, equivalentes a unos $3.000 argentinos, aunque también había opciones de precios superiores.

La experiencia de compra también resulta práctica para los turistas. Los vendedores ambulantes aceptan diferentes medios de pago, entre ellos tarjetas y Pix, el sistema de transferencias instantáneas de Brasil.

La utilización de billeteras virtuales permite realizar consumos sin necesidad de llevar efectivo, una facilidad que se extiende incluso a los puestos que recorren la playa.

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Una alternativa para el verano argentino

Cabo Frío reúne varios de los ingredientes que buscan los turistas argentinos: paisajes paradisíacos, actividades para toda la familia, opciones comerciales y precios que, al menos en algunos consumos relevados, resultan competitivos.

A esto se suma una ventaja importante para los viajeros de Córdoba: la posibilidad de contar con vuelos chárter que permitirían llegar al destino en aproximadamente tres horas.

Con sus playas de aguas transparentes, su oferta turística y la cercanía de otros puntos de interés de la región, Cabo Frío se presenta como una opción para quienes buscan disfrutar de Brasil durante las próximas vacaciones de verano.

Informe de Dahy Terradas