¿Cambia el nombre del estadio de Estudiantes de Río Cuarto?
Un grupo de peñas y de socios del León del Imperio, impulsa la modificación por el de Alicio Dagatti, presidente histórico.
25/11/2026 | 16:30Redacción Cadena 3
FOTO: El estadio de Avenida España
Un grupo de peñas de Estudiantes de Río Cuarto impulsa un proyecto para que el estadio del club lleve el nombre del ex presidente del club, Alicio Dagatti.
Esta propuesta, traída también a colación por quienes son socios del club, proyecta modificar el nombre original del estadio que es Antonio Candini.
Dagatti estuvo 11 años al mando del "León" y entre otros logros como los ascensos desde el Torneo Federal "A" a la Primera División, se cuentan el impulso por la creación del salón de usos múltiples "Arena Celeste", inaugurado en mayo de este año; el predio de 10 hectáreas denominada "Ciudad Deportiva Pablo Aimar" y las remodelaciones en el escenario de Avenida España.
Cabe destacar que cualquier modificación de esta índole, debe ser aprobada por una Asamblea Extaordinaria.
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¿Qué proyecto impulsa el grupo de peñas? Un proyecto para que el estadio de Estudiantes de Río Cuarto lleve el nombre de Alicio Dagatti.
¿Quién fue Alicio Dagatti? Fue el ex presidente del club que estuvo 11 años al mando y logró varios ascensos y desarrollos importantes.
¿Cuál es el nombre original del estadio? El nombre original del estadio es Antonio Candini.
¿Qué logros se destacan de Dagatti? Se destacan los ascensos a la Primera División, la creación de "Arena Celeste" y la "Ciudad Deportiva Pablo Aimar".
¿Cuándo se inauguró el salón de usos múltiples? El salón de usos múltiples "Arena Celeste" fue inaugurado en mayo de este año.