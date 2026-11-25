Un grupo de peñas de Estudiantes de Río Cuarto impulsa un proyecto para que el estadio del club lleve el nombre del ex presidente del club, Alicio Dagatti.

Esta propuesta, traída también a colación por quienes son socios del club, proyecta modificar el nombre original del estadio que es Antonio Candini.

Dagatti estuvo 11 años al mando del "León" y entre otros logros como los ascensos desde el Torneo Federal "A" a la Primera División, se cuentan el impulso por la creación del salón de usos múltiples "Arena Celeste", inaugurado en mayo de este año; el predio de 10 hectáreas denominada "Ciudad Deportiva Pablo Aimar" y las remodelaciones en el escenario de Avenida España.

Cabe destacar que cualquier modificación de esta índole, debe ser aprobada por una Asamblea Extaordinaria.