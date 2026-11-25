Rosario vivirá esta noche la apertura de una nueva edición del Festival Fontanarrosa, con Guillermo Francella como protagonista principal. El actor encabezará la primera jornada del encuentro desde las 19 en el Teatro El Círculo, acompañado por el humorista rosarino Luis Rubio, en una conversación que promete repasar el universo creativo del Negro y la cultura popular argentina.

La expectativa por la presencia de Francella quedó reflejada en sus propias palabras al llegar a la ciudad, donde expresó su entusiasmo por formar parte de la celebración. "He estado en muchos festivales importantes, pero con este nombre detrás y todo lo que conlleva es algo diferente", señaló el actor, quien además recordó que la invitación llegó varios meses atrás y que le produjo mucha felicidad decir que sí.

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El vínculo personal entre Francella y Fontanarrosa tuvo un lugar central en la previa. El actor rememoró con admiración un encuentro que ocurrió cuando el escritor rosarino fue a verlo al teatro y lo esperó en el hall al finalizar la función. "Era un gigante y tenía una humildad y un respeto que hacía que uno lo respetara muchísimo", evocó. Al referirse a su obra, destacó la capacidad del autor para retratar la vida cotidiana, la calle y la picardía popular, con un lenguaje propio que trascendió el humor y el fútbol: "Cuando uno se ríe ya desde la lectura, algo pasa. He carcajeado más de una vez", contó.

La conversación de esta noche tendrá un espíritu descontracturado, sin un guión cerrado. El propio Francella le dio libertad a Rubio para conducir el encuentro y recorrer distintos temas, como Rosario, Fontanarrosa, el fútbol, las anécdotas personales y su vínculo con el mundo del espectáculo. "Le dije que vuele, que haga lo que quiera conmigo", reveló el actor, quien manifestó su deseo de que la charla transcurra con frescura y humor para compartir una noche especial con el público en el escenario de El Círculo.

El afecto por la ciudad también estuvo presente en sus declaraciones. Francella, que visitó Rosario en numerosas oportunidades a lo largo de su trayectoria artística, tanto con obras teatrales como en presentaciones de películas y series, fue contundente: "El afecto me une a Rosario".

La apertura de esta noche marcará el inicio de una nueva edición del Festival Fontanarrosa, una celebración que invita a encontrarse con el humor, la cultura popular y el legado de un escritor que hizo de Rosario una parte fundamental de su universo.