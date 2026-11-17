«Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste», dijo Alexis Mac Allister. Ahora, Liverpool abrió negociaciones con el mediocampista para extender su vínculo.

La apertura de las tratativas contrasta con una declaración anterior del volante de la Selección Argentina, durante una conferencia de prensa. «Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y en los partidos», dijo Mac Allister.

El contrato vigente del mediocampista vence el 30 de junio de 2028. La información sobre el inicio de las conversaciones se conoció el 17 de noviembre de 2026, cuando todavía faltaba más de un año y medio para el final del vínculo. En ese momento, el futuro de Alexis Mac Allister en el club seguía sin estar definido.

Andoni Iraola había respaldado públicamente la intención de Mac Allister de continuar en Liverpool. «Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí», dijo el entrenador. Iraola también valoró la actitud del jugador en los partidos y los entrenamientos, al margen de las ofertas que había recibido en el último mercado de pases.

Los números de Mac Allister

Desde el comienzo de la temporada 2026-27, Mac Allister disputó 16 partidos oficiales y fue titular en 12. En ese recorrido marcó cinco goles y dio una asistencia. Su inicio de campaña fue destacado y el volante se convirtió en una pieza clave en la estructura de Iraola.

Su última aparición goleadora fue el domingo 8 de noviembre, cuando anotó uno de los tantos de la victoria por 3-1 ante Crystal Palace. Con ese resultado, Liverpool alcanzó su quinto triunfo en la Premier League y ocupaba el cuarto puesto, con 18 puntos.

En las próximas semanas se espera un panorama más claro sobre el estado de las conversaciones. Ese período permitirá evaluar si las negociaciones avanzan de manera positiva para ambas partes.