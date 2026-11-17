El mercado de pases se encuentra a semanas de levantar sus persianas y hay dos clubes del fútbol argentino que comenzaron a pensar en grande. Al punto de que tienen en sus carpetas a Nicolás Tagliafico, quien se encuentra sumando minutos en el Olympique de Lyon de Francia, pero podría salir dentro de poco. Esto genera que esté en la mira de dos grandes, dos que le prometen minutos y titularidad en caso de obtener sus servicios.

Lo primero a mencionar es que al lateral izquierdo le quedan meses para quedarse con el pase en su poder y todo pareciera indicar que su estadía en el conjunto francés estaría a punto de culminar. Es por ello que los mercados de pases de verano y de invierno de 2027 son dos grandes oportunidades para captar a un jugador que dispone de una enorme jerarquía, además de una experiencia comprobada en el sector izquierdo de la defensa.

Sergio "Kun" Agüero lo contactó y es una posibilidad en caso de que Luciano Nakis gane las elecciones en el Rojo.

Mientras que el Xeneize lo tiene como prioridad si logra vender a Lautaro Blanco en enero.