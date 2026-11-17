Independiente y Boca se pelean por el mismo jugador
Se trata de Nicolás Tagliafico, contactado por el Kun Agüero para el Rojo y candidato a suceder a Lautaro Blanco en el Xeneize.
17/11/2026 | 18:39Redacción Cadena 3
FOTO: Tagliafico podría volver al país
El mercado de pases se encuentra a semanas de levantar sus persianas y hay dos clubes del fútbol argentino que comenzaron a pensar en grande. Al punto de que tienen en sus carpetas a Nicolás Tagliafico, quien se encuentra sumando minutos en el Olympique de Lyon de Francia, pero podría salir dentro de poco. Esto genera que esté en la mira de dos grandes, dos que le prometen minutos y titularidad en caso de obtener sus servicios.
Lo primero a mencionar es que al lateral izquierdo le quedan meses para quedarse con el pase en su poder y todo pareciera indicar que su estadía en el conjunto francés estaría a punto de culminar. Es por ello que los mercados de pases de verano y de invierno de 2027 son dos grandes oportunidades para captar a un jugador que dispone de una enorme jerarquía, además de una experiencia comprobada en el sector izquierdo de la defensa.
Sergio "Kun" Agüero lo contactó y es una posibilidad en caso de que Luciano Nakis gane las elecciones en el Rojo.
Mientras que el Xeneize lo tiene como prioridad si logra vender a Lautaro Blanco en enero.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo en el mercado de pases? El mercado de pases está a semanas de comenzar y dos clubes argentinos están interesados en Nicolás Tagliafico.
¿Quién es el jugador mencionado? El jugador es Nicolás Tagliafico, actualmente en el Olympique de Lyon.
¿Cuándo puede salir Tagliafico del Lyon? Tagliafico podría salir pronto, ya que le quedan meses para tener el pase en su poder.
¿Dónde juega actualmente Tagliafico? Juega en el Olympique de Lyon en Francia.
¿Por qué es importante su transferencia? Su transferencia es importante porque representa una gran oportunidad para los clubes argentinos de captar a un jugador con gran jerarquía y experiencia.