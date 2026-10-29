En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La última fecha del Clausura se programará el domingo por la noche

Cabe recordar que la jornada 16 se tendrá que jugar entre el miércoles 4 al viernes 6 de noviembre.

29/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los dirigentes de AFA en la toma de decisiones

FOTO: Los dirigentes de AFA en la toma de decisiones

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, los clubes definieron que el próximo domingo por la noche, luego del partido entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza, se programarán los partidos de la última fecha del Clausura.

Cabe recordar que la jornada 16 se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre ante la inminente visita al país del Papa León XIV.

En la Provincia de Buenos Aires, APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11. A su vez, el Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.

La fecha 16 del campeonato tiene los siguientes partidos:

Rosario CentralEstudiantes de Río Cuarto

TalleresEstudiantes de La Plata

InstitutoNewell’s Old Boys

Gimnasia (LP)Belgrano

BocaDefensa y Justicia

AldosiviRiver

Barracas CentralRacing Club

TigreSarmiento

Argentinos JuniorsHuracán

BanfieldAtlético Tucumán

IndependienteRiestra

UniónVélez

San LorenzoPlatense

Central CórdobaLanús

Gimnasia (M)Independiente Rivadavia

Lectura rápida

¿Qué se definió en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA? Los clubes decidieron programar los partidos de la última fecha del Clausura para el próximo domingo por la noche.

¿Cuándo se disputará la jornada 16? La jornada 16 se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

¿Qué institución no brindará servicio entre el 6 y el 11 de noviembre? La institución APREVIDE no brindará servicio en ese período.

¿Cuáles son algunos de los partidos de la fecha 16? Algunos partidos son: Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto y Boca vs Defensa y Justicia.

¿Quién visitará el país próximamente? El próximo visitante al país será el Papa León XIV.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf