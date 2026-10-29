La última fecha del Clausura se programará el domingo por la noche

FOTO: Los dirigentes de AFA en la toma de decisiones

Luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, los clubes definieron que el próximo domingo por la noche, luego del partido entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza, se programarán los partidos de la última fecha del Clausura.

Cabe recordar que la jornada 16 se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre ante la inminente visita al país del Papa León XIV.

En la Provincia de Buenos Aires, APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11. A su vez, el Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.

La fecha 16 del campeonato tiene los siguientes partidos:

Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto

Talleres – Estudiantes de La Plata

Instituto – Newell’s Old Boys

Gimnasia (LP) – Belgrano

Boca – Defensa y Justicia

Aldosivi – River

Barracas Central – Racing Club

Tigre – Sarmiento

Argentinos Juniors – Huracán

Banfield – Atlético Tucumán

Independiente – Riestra

Unión – Vélez

San Lorenzo – Platense

Central Córdoba – Lanús

Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia