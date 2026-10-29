La última fecha del Clausura se programará el domingo por la noche
Cabe recordar que la jornada 16 se tendrá que jugar entre el miércoles 4 al viernes 6 de noviembre.
29/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Los dirigentes de AFA en la toma de decisiones
Luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, los clubes definieron que el próximo domingo por la noche, luego del partido entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza, se programarán los partidos de la última fecha del Clausura.
Cabe recordar que la jornada 16 se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre ante la inminente visita al país del Papa León XIV.
En la Provincia de Buenos Aires, APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11. A su vez, el Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.
La fecha 16 del campeonato tiene los siguientes partidos:
Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto
Talleres – Estudiantes de La Plata
Instituto – Newell’s Old Boys
Gimnasia (LP) – Belgrano
Boca – Defensa y Justicia
Aldosivi – River
Barracas Central – Racing Club
Tigre – Sarmiento
Argentinos Juniors – Huracán
Banfield – Atlético Tucumán
Independiente – Riestra
Unión – Vélez
San Lorenzo – Platense
Central Córdoba – Lanús
Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia
Lectura rápida
¿Qué se definió en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA? Los clubes decidieron programar los partidos de la última fecha del Clausura para el próximo domingo por la noche.
¿Cuándo se disputará la jornada 16? La jornada 16 se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.
¿Qué institución no brindará servicio entre el 6 y el 11 de noviembre? La institución APREVIDE no brindará servicio en ese período.
¿Cuáles son algunos de los partidos de la fecha 16? Algunos partidos son: Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto y Boca vs Defensa y Justicia.
¿Quién visitará el país próximamente? El próximo visitante al país será el Papa León XIV.