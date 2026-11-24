Luego de la eliminación a manos de Vélez Sársfield el viernes pasado en Liniers, el plantel de Belgrano quedó licenciado hasta el próximo lunes.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski retomarán ese día las prácticas, pensando en la puesta a punto de la final que se le viene: el Trofeo de Campeones ante el campeón del Clausura.

Ese partido está previsto para el 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes y que enfrenta a los dos campeones del año calendario, el del Apertura y el del Clausura.

Cabe recordar que ser ganador del Trofeo de Campeones abre el camino para jugar otras dos finales: las supercopas. Por un lado, la Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el vencedor de la Copa Argentina, mientras que en la Supercopa Internacional el rival será Boca, el campeón del Trofeo de Liga, es decir, el equipo que consiguió más puntos en la tabla anual.

Pero el camino de las finales no termina ahí, ya que imponerse en al menos una de las dos supercopas habilita la participación en la nueva Recopa de Campeones: un triangular que enfrentará a los campeones de ambas supercopas y el campeón de la Copa Argentina.

Un hecho reglamentario

El ganador del Trofeo de Campeones, jugará la Supercopa Argentina ante el campeón de la presente edición de la Copa Argentina.

El reglamento indica que si el campeón del Clausura también se hace acreditador de la Copa Argentina, tendrá como adversario al subcampeón del Trofeo de Campeones.

Es decir que si Boca gana la Copa Argentina, después el Clausura y finalmente el Trofeo de Campeones, enfrentará a Belgrano en la Supercopa Argentina.