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Newell's visita a San Lorenzo con la clasificación a octavos en juego

El equipo de Frank Kudelka se presenta este sábado a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, tras vencer 2-1 a Central Córdoba. Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario.

24/10/2026 | 11:52Redacción Cadena 3

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Frank Kudelka, DT de Newell´s.

FOTO: Frank Kudelka, DT de Newell´s.

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Newell’s visitará este sábado a San Lorenzo desde las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Frank Kudelka buscará sumar para mantenerse entre los clasificados a los octavos de final. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina.

La Lepra llega tras vencer 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y acumula una sola derrota en sus últimos nueve partidos. Con 20 puntos, el conjunto rojinegro ocupa una posición de clasificación y necesita sostener sus resultados en la recta final de la fase regular.

San Lorenzo, por su parte, suma 17 unidades y atraviesa una buena racha: ganó sus últimos dos compromisos, ante Deportivo Riestra por 1-0 y frente a Estudiantes de La Plata por 2-1. El equipo de Rubén Darío Insua intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.

La probable formación de Newell’s sería con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Gómez Mattar, Luca Regiardo y Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. En San Lorenzo, la posible alineación es José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Lectura rápida

¿Qué equipo visitará a San Lorenzo?

Newell’s visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain.

¿Quién es el entrenador de Newell’s?

El entrenador de Newell’s es Frank Kudelka.

¿Cuándo se jugará el partido?

El partido se jugará este sábado a las 19.15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain.

¿Por qué es importante este partido para Newell’s?

Es importante porque Newell’s busca sumar puntos para mantenerse entre los clasificados a los octavos de final.

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