Mirtha Legrand se recupera en habitación común tras neumopatía, nuevo parte médico

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand se encuentra "muy bien" de la neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei y presenta una "franca mejoría", según comunicó este miércoles la institución médica.

Según el parte médico firmado por el director de la institución, Enrique Echagüe, Legrand permanece "en una habitación común y está acompañada por sus familiares", quienes han expresado su agradecimiento por las "muestras permanentes de cariño" recibidas.

La conductora, de 99 años, ha estado internada desde el 18 de septiembre, cuando fue admitida nuevamente al centro de salud debido a un cuadro compatible con neumopatía, tras haber recibido el alta de una anterior internación.

En el último parte difundido el lunes, el Mater Dei había indicado que la diva "continúa evolucionando favorablemente" y que había completado su tratamiento antibiótico.

Finalmente, el centro asistencial ha anticipado que, "de no mediar cambios", el próximo viernes se proporcionará una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.