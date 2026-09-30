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Mirtha Legrand se recupera en habitación común tras neumopatía, nuevo parte médico

La conductora se encuentra acompañada por su familia y el Sanatorio Mater Dei informó que emitirá un nuevo comunicado el viernes.

30/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3

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La conductora Mirtha Legrand.

FOTO: La conductora Mirtha Legrand.

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Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand se encuentra "muy bien" de la neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei y presenta una "franca mejoría", según comunicó este miércoles la institución médica.

Según el parte médico firmado por el director de la institución, Enrique Echagüe, Legrand permanece "en una habitación común y está acompañada por sus familiares", quienes han expresado su agradecimiento por las "muestras permanentes de cariño" recibidas.

La conductora, de 99 años, ha estado internada desde el 18 de septiembre, cuando fue admitida nuevamente al centro de salud debido a un cuadro compatible con neumopatía, tras haber recibido el alta de una anterior internación.

En el último parte difundido el lunes, el Mater Dei había indicado que la diva "continúa evolucionando favorablemente" y que había completado su tratamiento antibiótico.

Finalmente, el centro asistencial ha anticipado que, "de no mediar cambios", el próximo viernes se proporcionará una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

Lectura rápida

¿Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand?
Se encuentra en una habitación común y presenta una franca mejoría tras ser tratada por neumopatía.

¿Desde cuándo está internada?
La conductora está internada desde el 18 de septiembre.

¿Qué dijo el parte médico más reciente?
El último parte informó que Mirtha continúa evolucionando favorablemente y que finalizó su tratamiento antibiótico.

¿Quién firmó el parte médico?
El parte fue firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

¿Cuándo se emitirá un nuevo comunicado?
Se anticipó que el próximo viernes se dará una nueva actualización sobre su estado de salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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