Jennifer Lawrence se une a Instagram y pide respeto a sus seguidores

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La famosa actriz de Hollywood Jennifer Lawrence ha causado un gran revuelo en las redes sociales tras su reciente ingreso a Instagram, luego de varios años de mantenerse alejada de la exposición mediática.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la ganadora de un Óscar inauguró su perfil el 9 de septiembre y ya cuenta con 3,9 millones de seguidores, cifra que sigue aumentando rápidamente.

Para su debut en la plataforma, Jennifer tuvo que optar por un nombre de usuario alternativo, ya que el @jenniferlawrence ya estaba en uso. Así, se presentó como @jlaw.

Su llegada generó gran expectativa, dado que era una de las pocas actrices de renombre que había optado por mantener un perfil bajo en el ámbito digital. En su primer video, Jennifer comunicó a sus seguidores que está dispuesta a "explorar" las redes, siempre y cuando no reciba "hate".

"Así que sí, le estoy dando una oportunidad. Así que si cualquiera me dice algo negativo, renunciaré inmediatamente. Sin hacer preguntas. Si cualquiera piensa algo malo, lo sabré, lo sabré y renunciaré", expresó en su publicación, que ha acumulado 2,9 millones de "me gusta".

Fiel a su estilo humorístico, que la ha hecho popular en redes sociales, Jennifer compartió una reflexión divertida, pidiendo a sus seguidores que sean cuidadosos con sus comentarios.

"Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario desagradable o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé", escribió en sus historias, lo que generó una serie de comentarios graciosos por parte de sus seguidores y celebridades. Entre ellos, destacó el mensaje de su amiga, la actriz Dakota Johnson, quien le envió un insulto en tono de broma.