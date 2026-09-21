Falleció Presley Gerber, el hijo de la icónica supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) — El modelo Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación, según la información proporcionada por el forense del condado de Los Ángeles. La noticia fue difundida por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia.

Según los datos a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el deceso de Presley ocurrió el pasado domingo en un centro de rehabilitación, y hasta el momento no se han especificado las causas de su fallecimiento. La autopsia todavía está en proceso, según lo informado por TMZ.

En un comunicado enviado a diversos medios, el representante de Cindy Crawford solicitó privacidad para la familia en este momento tan complicado y doloroso.

Presley era el hijo mayor de la modelo y de Rande Gerber, y también tenía una hermana, la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, Presley se desempeñó como modelo.

En enero de 2019, Gerber fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que le valió tres años de libertad condicional, además de la obligación de completar un programa para conductores ebrios y realizar dos días de servicio comunitario.

Poco antes de su muerte, Presley había compartido abiertamente su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias. En un video que luego eliminó, mencionó que estaba tomando buprenorfina, Xanax y Valium para tratar sus "ataques de pánico".

"He luchado contra problemas de salud mental, depresión y otros desafíos. Si puedo ayudar a una persona o a cien a salir de una situación complicada, eso es lo que busco", manifestó en el podcast Studio 22. "La salud mental es un tema crucial en mi vida y requiere atención constante", añadió.

Presley también había expresado su deseo de ayudar a otros que enfrentan problemas similares: "Quiero ayudar a quienes están lidiando con la depresión o cualquier situación que afecte su salud. Espero que mis experiencias sirvan para que otros no cometan los mismos errores que yo".