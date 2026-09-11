Emma Heming Willis comparte la dura realidad del diagnóstico de demencia de Bruce Willis

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La salud del reconocido actor de Hollywood Bruce Willis ha cambiado drásticamente desde que se retiró de la actuación debido a problemas de salud y recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal. A pesar de estas dificultades, su esposa, la activista Emma Heming Willis, asegura que él sigue "muy presente" en sus vidas.

En marzo de 2022, la familia de Willis comunicó su decisión de alejarse de su carrera, tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la comunicación. Posteriormente, en febrero del año siguiente, el diagnóstico se amplió a demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa del cerebro, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En una reciente entrevista con el medio MS NOW, Heming compartió sus sentimientos sobre la relación que mantiene con su esposo a medida que avanza su enfermedad. "Todavía tenemos muchísimos momentos hermosos de alegría y conexión, y creo que es muy importante compartirlos porque existe una narrativa muy negativa en torno a la demencia", expresó.

La activista, que ha tomado un papel protagónico en la concientización sobre la enfermedad, aboga por un cambio en la percepción negativa que rodea a la demencia. "Debemos tener cuidado y cambiar esa perspectiva. Cuando relegamos la demencia a un segundo plano, la persona que vive con la enfermedad y su cuidador no son vistos ni apoyados", advirtió.

Además, Heming confesó que su familia vive un duelo constante mientras acompaña a Willis en su enfermedad. "Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente", afirmó.

La falta de información sobre la demencia ha llevado a Heming a enfrentar preguntas incómodas, como si Bruce aún recuerda los momentos vividos juntos. "Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro", aclaró.

La activista también expresó su deseo de que se informe de manera adecuada sobre los diferentes tipos de demencia para educar al público y evitar el miedo y el estigma. "Ojalá se informaran sobre los diferentes tipos de demencia y aprendieran a describirlos con precisión, educando al público en lugar de alimentar el miedo", dijo.

Bruce Willis es padre de cinco hijas: dos con Heming, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12; y tres con su exesposa Demi Moore: Rumer, de 38 años; Scout, de 35; y Tallulah, de 32.

Heming afirmó que las cinco mujeres han creado un vínculo especial con su padre desde que se conoció su diagnóstico. "Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Es increíble porque las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas", concluyó.