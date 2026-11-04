León XIV elige un barrio azotado por la criminalidad para su primera gran parada en Uruguay

La llegada del Papa León XIV a Uruguay marca un acontecimiento de trascendencia nacional que convoca a la recepción oficial incluso a expresidentes vivos, a pesar de tratarse de una nación con un marcado perfil laico y porcentajes de católicos practicantes menores a los de la vecina Argentina.

Sin embargo, el eje central de la agenda papal no estará únicamente en los grandes actos protocolares, sino en la periferia social. La decisión de visitar el barrio Casavalle —una zona identificada por altos índices de criminalidad y vulnerabilidad— busca visibilizar el trabajo comunitario que allí se realiza.

La elección de la periferia

Rogelio Pampillón, diácono de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el corazón de Casavalle, expresó a Cadena 3 la profunda conmoción que genera la noticia en la comunidad local. El referente eclesiástico reconoció la complejidad del entorno, pero destacó la resiliencia de sus habitantes.

"Nunca he estado en Casavalle, pero es un barrio vulnerable con alto índice de criminalidad. Sin embargo, existe mucha gente sencilla con ganas de salir adelante", afirmó Pampillón al dimensionar la realidad social del sector.

Para el diácono, la presencia del Santo Padre responde a una misión pastoral ineludible de la Iglesia hacia los sectores postergados:

"El mismo Dios busca servir a las personas más sencillas y el Papa quiere mostrar esto", enfatizó.

Fuerte despliegue de seguridad en Montevideo

La ceremonia central con las obras sociales de la comunidad está programada para este sábado a las cinco de la tarde. Ante la magnitud del evento, las autoridades de seguridad han dispuesto un riguroso vallado y estrictos controles en los accesos de la capital uruguaya.

"La zona ya está cercada, con controles de seguridad y mucho trabajo para garantizar la seguridad del Santo Padre", detalló Pampillón, quien vivirá el encuentro de manera presencial a pesar de no poder asistir a las misas previstas en Paysandú y Florida.

Un cierre marcado por la gratitud

Entre la rigurosidad de los protocolos preventivos y el complejo mapa social de la zona, el clima que predomina entre los colaboradores parroquiales es de profunda emoción ante la cercanía con el pontífice.

"Es una bendición y un regalo de Dios. Estoy muy feliz por esta visita", concluyó el diácono, reflejando el impacto íntimo que deja el paso de la máxima autoridad de la Iglesia por uno de los enclaves más desafiantes de Montevideo.

Entrevista de Miguel Clariá.