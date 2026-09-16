La secundaria, entre los vínculos, la ciudadanía y la memoria por la Noche de los Lápices

Liliana González recordó que la adolescencia es un momento de intensa construcción de la personalidad. Sin embargo, a diferencia del 21 de septiembre, fecha ligada a la primavera y a la alegría del Día del Estudiante, el 16 de septiembre carga otra connotación: la Noche de los Lápices.

La especialista destacó especialmente las amistades que nacen durante la adolescencia y que, en muchos casos, permanecen a lo largo de los años. “Hasta hoy nos llamamos el hilo rojo, las compañeras, porque hay como un hilo que nos une a pesar de los años”, recuerda González al referirse a sus propias compañeras de escuela. Según planteó, esos vínculos suelen trascender la etapa escolar y se mantienen con encuentros periódicos incluso décadas después.

La adolescencia, además, constituye para González un período fundamental en la construcción de la personalidad. Es una etapa marcada por la búsqueda de identidad, la rebeldía y el desarrollo del pensamiento crítico, pero también por las experiencias que tienen lugar dentro de la comunidad educativa.

En ese contexto, la especialista propuso mirar el 16 de septiembre desde una perspectiva diferente a la celebración del Día del Estudiante y de la llegada de la primavera, que se conmemora el 21 de septiembre. La fecha está atravesada por la memoria de la Noche de los Lápices, uno de los episodios más recordados de la última dictadura militar argentina.

González vincula aquella historia con la participación estudiantil y la defensa de los derechos. Los jóvenes que reclamaban por un boleto estudiantil más económico fueron perseguidos y, durante septiembre de 1976, varios de ellos fueron secuestrados, torturados y asesinados o permanecen desaparecidos.

“La Noche de los Lápices es esa idea de que, a pesar de lo que pasó, la escuela secundaria es un momento de aprender ciudadanía, de participar, de formar parte de la comunidad escolar y de que los lápices sigan escribiendo aunque algunos hayan quedado en el camino”, sostiene.

Desde esa mirada, González planteó que la escuela no debería limitarse a transmitir contenidos académicos. También debe ser un espacio para aprender a participar, expresar ideas, debatir y ejercer derechos.

Por eso, su mensaje para los estudiantes actuales apunta a involucrarse con la vida escolar. “Estudien, aprendan y, si las ganas de estudiar escasean, comprométanse con la escuela”, plantea. En esa línea, invita a participar de los centros de estudiantes y a involucrarse en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

“Si no aprenden ciudadanía en la escuela, ¿dónde van a aprender participación y sentimiento de patria?”, se preguntó.

Para González, el 16 de septiembre representa así una jornada de memoria colectiva. Recordar lo ocurrido durante la dictadura permite recuperar el valor de la participación juvenil y reflexionar sobre la importancia de preservar los espacios de expresión y convivencia democrática.

La especialista también rescató la rebeldía propia de la adolescencia como una oportunidad para desarrollar pensamiento crítico. En lugar de entenderla únicamente como una etapa conflictiva, propone reconocer en ella una capacidad para cuestionar, preguntar y construir nuevas miradas.

La fecha queda, entonces, como un puente entre memoria y presente: recordar a los estudiantes víctimas de la represión y, al mismo tiempo, reivindicar una escuela secundaria capaz de formar ciudadanos comprometidos con su comunidad.

Y mientras el 16 de septiembre invita a recordar, el 21 llegará con la celebración de la primavera. González lo resumió con una imagen ligada a la renovación y al crecimiento: “Ya el 21 saldremos a festejar las flores y los frutos, las semillas que se animan a desafiar la intemperie y florecen”.