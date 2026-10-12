River Plate recupera a Francisco Ortega para el duelo clave ante Sarmiento de Junín

FOTO: River recupera a Francisco Ortega para el partido contra Sarmiento de Junín.

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El lateral izquierdo Francisco Ortega ha vuelto a entrenarse con el grupo y estará listo para que el técnico de River Plate, Leonardo Ponzio, lo utilice en el partido postergado contra Sarmiento de Junín, que se llevará a cabo este miércoles.

Ortega había estado fuera de acción debido a una contractura en el aductor derecho, sufrida durante las prácticas previas al encuentro que culminó con una victoria por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental. La decisión del cuerpo técnico fue no arriesgarlo para que pudiera recuperarse adecuadamente y así ser parte del viaje a Junín junto al equipo.

El defensor de 27 años, que llegó al club en el último mercado de pases procedente del Olympiacos, se convierte nuevamente en una opción clave para Ponzio en su posición, que actualmente ocupa el lateral izquierdo, El Huevo Acuña. La decisión de otorgarle minutos dependerá exclusivamente del DT, quien evaluará si darle descanso al campeón del mundo para que Pancho pueda sumar minutos desde el inicio o desde el banco en el encuentro contra Sarmiento en el estadio Eva Perón.

Este partido contará con la presencia de público visitante. Inicialmente, se habían destinado entre 3.000 y 3.500 entradas, pero APREVIDE autorizó 1.500 lugares adicionales, permitiendo que un total de 4.500 hinchas del Millonario puedan apoyar al equipo en la localidad bonaerense.

El plantel de River partirá en la mañana del miércoles, el mismo día del encuentro, que está programado para las 19:00 horas. Este partido recupera el encuentro correspondiente a la undécima fecha, que originalmente se iba a jugar el 4 de octubre, pero fue reprogramado debido a que varios jugadores del club estaban convocados para la selección argentina.

Este encuentro representa una oportunidad importante para River Plate de volver a posicionarse en zona de play off del Torneo Clausura, donde actualmente ocupa el noveno puesto del grupo B con 16 puntos, por debajo de Independiente Rivadavia y Barracas Central, que tienen 18.

Además, podría escalar posiciones que le permitan seguir en la lucha por la tabla anual, donde suma 45 unidades, a 7 del puntero, Lepra Mendocina.