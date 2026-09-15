Liverpool superó al Tottenham 3-1 con un destacado Alexis Mac Allister en Anfield

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Liverpool se clasificó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra tras vencer 3 a 1 al Tottenham en Anfield. En esta jornada, Alexis Mac Allister brilló al marcar un gol y brindar dos asistencias, destacándose en el enfrentamiento ante su compatriota Marcos Senesi.

A pesar de que el equipo dirigido por Roberto De Zerbi comenzó dominando el balón, generando una oportunidad clara con un remate de Lucas Bergvall que obligó al arquero Giorgi Mamardashvili a intervenir, los locales lograron abrir el marcador a los 21 minutos gracias a un error en el despeje que fue bien aprovechado por Mac Allister.

En la segunda mitad, el volante de la Selección argentina asistió a Cody Gakpo, quien anotó el segundo gol a los 54 minutos, estableciendo un 2 a 0 en el marcador.

El Tottenham logró descontar en el minuto 69, cuando Conor Gallagher conectó de cabeza un córner ejecutado por Mateus Fernandes, lo que encendió la emoción en el encuentro. Durante los minutos siguientes, Mamardashvili realizó atajadas clave frente a disparos de James Maddison, mientras que en la otra portería, Martin Dúbravka también tuvo intervenciones importantes.

Finalmente, a los 91 minutos, Dominik Szoboszlai selló el resultado definitivo de 3-1 con un potente remate desde fuera del área, asistido por Gakpo.

En otro partido de la jornada, el Arsenal avanzó a octavos de final tras vencer 4-2 al Ipswich Town en Portman Road. La figura del encuentro fue Max Dowman, un joven de 16 años que marcó un doblete, convirtiéndose en el segundo jugador de esa edad en anotar dos goles en un partido de Premier League, igualando un récord de Wayne Rooney.

Noni Madueke y Mikel Merino completaron la cuenta para el equipo de Mikel Arteta, mientras que Anis Mehmeti y Chuba Akpom descontaron para el local.