En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Franco Colapinto busca puntos en el Gran Premio de Singapur tras dos carreras sin sumar

El piloto argentino no logró sumar en Azerbaiyán y Malasia, y ahora se prepara para una carrera clave para su campeonato en el circuito urbano Marina Bay.

08/10/2026 | 09:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colapinto, listo para el GP de Singapur.

FOTO: Colapinto, listo para el GP de Singapur.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para enfrentar este fin de semana el Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el Circuito Urbano Marina Bay, que se caracteriza por tener 19 curvas y una longitud de 4,940 kilómetros.

Las actividades en Singapur comenzarán el viernes con la primera y única práctica libre, programada para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina). La clasificación para la carrera sprint se llevará a cabo a las 9:30, apenas unas horas después.

El sábado, los seguidores de la Fórmula 1 y de Colapinto deberán madrugar, ya que la carrera sprint comenzará a las 6 de la mañana. Esta carrera tiene una duración de un tercio en comparación con las normales y solo otorga puntos a los ocho primeros.

Posteriormente, a las 10 será la clasificación para la carrera principal, un momento crucial, dado que en el Circuito de Marina Bay es complicado realizar adelantamientos.

Finalmente, la actividad en Singapur culminará con la carrera principal, que se disputará el domingo a las 9 de la mañana.

Este Gran Premio es de suma importancia para Colapinto, quien buscará volver a sumar puntos tras los decepcionantes resultados en Azerbaiyán y Bahréin, donde no logró completar su objetivo. En Azerbaiyán, sufrió un choque cuando ocupaba la décima posición, mientras que en Bahréin tuvo que iniciar desde el fondo y terminó en el decimotercer lugar.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder actual es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien acumula 320 puntos y tiene una ventaja de 84 puntos sobre su inmediato perseguidor, el británico George Russell (Mercedes).

Russell, por su parte, comenzará la carrera desde la última posición debido a un cambio de motor tras su abandono en Bahréin.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que compite en Singapur?
Franco Colapinto, que representa al equipo Alpine.

¿Cuándo se realizará el Gran Premio de Singapur?
El Gran Premio se llevará a cabo el fin de semana del 9 al 11 de octubre.

¿Cuál es el circuito donde se corre esta carrera?
La carrera se disputará en el Circuito Urbano Marina Bay, que tiene 19 curvas.

¿Qué resultados obtuvo Colapinto en las últimas carreras?
No logró sumar puntos en Azerbaiyán y Bahréin.

¿Quién lidera el campeonato de pilotos?
El líder es Andrea Kimi Antonelli, con 320 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf