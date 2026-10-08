Franco Colapinto busca puntos en el Gran Premio de Singapur tras dos carreras sin sumar

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para enfrentar este fin de semana el Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el Circuito Urbano Marina Bay, que se caracteriza por tener 19 curvas y una longitud de 4,940 kilómetros.

Las actividades en Singapur comenzarán el viernes con la primera y única práctica libre, programada para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina). La clasificación para la carrera sprint se llevará a cabo a las 9:30, apenas unas horas después.

El sábado, los seguidores de la Fórmula 1 y de Colapinto deberán madrugar, ya que la carrera sprint comenzará a las 6 de la mañana. Esta carrera tiene una duración de un tercio en comparación con las normales y solo otorga puntos a los ocho primeros.

Posteriormente, a las 10 será la clasificación para la carrera principal, un momento crucial, dado que en el Circuito de Marina Bay es complicado realizar adelantamientos.

Finalmente, la actividad en Singapur culminará con la carrera principal, que se disputará el domingo a las 9 de la mañana.

Este Gran Premio es de suma importancia para Colapinto, quien buscará volver a sumar puntos tras los decepcionantes resultados en Azerbaiyán y Bahréin, donde no logró completar su objetivo. En Azerbaiyán, sufrió un choque cuando ocupaba la décima posición, mientras que en Bahréin tuvo que iniciar desde el fondo y terminó en el decimotercer lugar.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder actual es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien acumula 320 puntos y tiene una ventaja de 84 puntos sobre su inmediato perseguidor, el británico George Russell (Mercedes).

Russell, por su parte, comenzará la carrera desde la última posición debido a un cambio de motor tras su abandono en Bahréin.