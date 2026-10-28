Conmebol desestima el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La Conmebol decidió no hacer lugar al reclamo presentado por Flamengo y desestimó el recurso en contra de Estudiantes de La Plata por la supuesta mala inclusión del defensor Marcos Rojo durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Previo a que el organismo sudamericano emitiera su fallo oficial, el club platense había compartido la noticia a través de sus canales de comunicación, afirmando: "La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026".

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