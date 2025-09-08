En vivo

Cómo ver en vivo Argentinos vs Lanús por la Copa Argentina: horario y formaciones

El "Bicho" y el "Granate" buscan este lunes el pase a semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

08/09/2025 | 01:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Argentinos vs Lanús por la Copa Argentina

Argentinos Juniors y Lanús chocan este lunes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Presidente Perón. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Matador” llega tras eliminar a Aldosivi, mientras que el "Granate” hizo lo propio ante Huracán. El ganador esperará por el vencedor entre Newell's y Belgrano.

Probables formaciones de Argentinos vs Lanús

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Argentinos vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan en cuartos de final? Argentinos Juniors y Lanús.

¿Cuándo es el partido? Este lunes a las 21.10 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio Presidente Perón.

¿Qué resultó para Argentinos y Lanús en rondas anteriores? Argentinos eliminó a Aldosivi y Lanús a Huracán.

¿Cómo puedo ver el partido? Por TyC Sports y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

