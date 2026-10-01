Cerúndolo inicia con éxito su participación en el ATP 500 de Beijing

FOTO: Cerúndolo avanzó a la segunda ronda en el ATP 500 de Beijing.

Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- El tenista argentino Francisco Cerúndolo logró superar un complicado encuentro al vencer en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, en la primera ronda del ATP 500 de Beijing.

El partido se extendió por 2 horas y 47 minutos, con un resultado de 5-7, 6-4 y 6-3 a favor de Cerúndolo. El inicio del encuentro fue favorable para Van de Zandschulp, quien llegó a tener una ventaja de 5-2 en el primer set, aunque tuvo que esforzarse para cerrar el parcial en el duodécimo game.

En el segundo set, Cerúndolo mostró una mejora notable en su servicio, logrando un quiebre que le permitió igualar el marcador. Con mayor confianza, el argentino se adentró en el tercer set y rápidamente tomó ventaja al conseguir un nuevo quiebre. Finalmente, Cerúndolo selló la victoria rompiendo nuevamente el servicio de su rival en el noveno game para un definitivo 6-3.

Con esta victoria, Cerúndolo avanza a la segunda ronda del torneo en la capital china, donde se medirá ante el ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik (8°) y el kazajo Aleksandr Bublik.

Sin embargo, no todos los argentinos tuvieron la misma suerte en Beijing. Sebastián Báez fue derrotado por el local Shang Juncheng con un marcador de 5-7, 6-3 y 7-5, mientras que Mariano Navone cayó ante el australiano Alex de Miñaur (5°) con un score de 7-6(4) y 6-2.

En este torneo, el gran favorito es el alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien comenzó su participación con una victoria en sets corridos frente al británico Cameron Norrie.

Debut y despedida para Etcheverry en Tokio

En otro torneo de la semana, el ATP 500 de Tokio, el argentino Tomás Etcheverry no logró avanzar, cayendo en la primera ronda. A pesar de su esfuerzo, el jugador, que ocupa el puesto 30 en el ranking ATP, fue derrotado por el griego Stefanos Tsitsipas con un resultado de 3-6, 6-3 y 6-4.

Entre las novedades del jueves en Tokio, destaca la victoria del español Carlos Alcaraz, quien triunfó en tres sets sobre el estadounidense Alex Michelsen.