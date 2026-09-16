Boca avanza a semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Boca Juniors logró avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana al eliminar al San Pablo de Brasil. Este será el cuarto intento del club en esta etapa del torneo.

La primera aparición de Boca en semifinales fue en 2004, donde se enfrentó a Inter de Porto Alegre. En el partido de ida, disputado en "La Bombonera", el resultado fue favorable para el "Xeneize" con un 4-2, logrando mantener la ventaja en el partido de vuelta y así acceder a la final.

En esa ocasión, el equipo se consagró campeón tras vencer 2-1 a Bolívar en el encuentro decisivo.

El año siguiente, bajo la dirección de Alfio "Coco" Basile, Boca tuvo que enfrentar a la Universidad Católica de Chile. El primer partido terminó 2-2 en Buenos Aires, pero en la vuelta, el equipo argentino mostró gran carácter y ganó 1-0 en Chile con un gol de Rolando Schiavi, lo que también le permitió al club alzarse con el título, venciendo a Pumas de México en la final por penales.

La última vez que Boca llegó a semifinales fue en 2014, pero no fue una experiencia grata para los aficionados. En esa serie, el equipo se enfrentó a River Plate y cayó 1-0 en el global. El arquero Marcelo Barovero se destacó en esa serie, atajando un penal que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro para Boca.