Una multitud de hinchas de Central copó el Monumento para celebrar el campeonato

FOTO: Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.

Una verdadera marea azul y amarilla copó este martes por la noche la zona del Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de hinchas de Rosario Central se reunieron para celebrar el título.

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Desde varias horas antes de la llegada de los futbolistas, los simpatizantes comenzaron a ocupar el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores, con camisetas, banderas y cánticos.

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Familias, grupos de amigos y canallas de todas las edades forman parte de una convocatoria multitudinaria que crece con el paso de los minutos.

FOTO: Desde temprano los fanáticos se acercaron al Monumento

Esperan a los campeones

La expectativa está puesta ahora en la llegada de la caravana que traslada al plantel de Rosario Central hacia el Monumento, donde los jugadores compartirán la celebración con los hinchas.

FOTO: Los hinchas convocados en el Parque Nacional a la Bandera.

Mientras se aguarda el arribo de los campeones, la fiesta continúa con banderas, canciones y los colores azul y amarillo como protagonistas en uno de los lugares más emblemáticos de Rosario.