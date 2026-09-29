En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Una multitud de hinchas de Central copó el Monumento para celebrar el campeonato

Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera para festejar el título de Rosario Central. Hay banderas, cánticos y expectativa por la llegada de la caravana con el plantel campeón.

29/09/2026 | 19:47Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.

FOTO: Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una verdadera marea azul y amarilla copó este martes por la noche la zona del Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de hinchas de Rosario Central se reunieron para celebrar el título.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde varias horas antes de la llegada de los futbolistas, los simpatizantes comenzaron a ocupar el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores, con camisetas, banderas y cánticos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Familias, grupos de amigos y canallas de todas las edades forman parte de una convocatoria multitudinaria que crece con el paso de los minutos.

FOTO: Desde temprano los fanáticos se acercaron al Monumento

Esperan a los campeones

La expectativa está puesta ahora en la llegada de la caravana que traslada al plantel de Rosario Central hacia el Monumento, donde los jugadores compartirán la celebración con los hinchas.

FOTO: Los hinchas convocados en el Parque Nacional a la Bandera.

Mientras se aguarda el arribo de los campeones, la fiesta continúa con banderas, canciones y los colores azul y amarillo como protagonistas en uno de los lugares más emblemáticos de Rosario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el martes por la noche? Una gran celebración de hinchas de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera por el campeonato.

¿Quiénes participaron de la celebración? Miles de hinchas, familias, grupos de amigos y canallas de todas las edades.

¿Cuándo comenzaron a llegar los hinchas? Desde varias horas antes de la llegada de los futbolistas.

¿Dónde se llevó a cabo el evento? En el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores en Rosario.

¿Cómo se celebró la llegada de los campeones? Con banderas, canciones y los colores azul y amarillo en un ambiente festivo.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf