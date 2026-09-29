Una multitud de hinchas de Central copó el Monumento para celebrar el campeonato
Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera para festejar el título de Rosario Central. Hay banderas, cánticos y expectativa por la llegada de la caravana con el plantel campeón.
29/09/2026 | 19:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Miles de canallas se concentraron este martes por la noche en el Monumento Nacional a la Bandera.
Una verdadera marea azul y amarilla copó este martes por la noche la zona del Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de hinchas de Rosario Central se reunieron para celebrar el título.
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Desde varias horas antes de la llegada de los futbolistas, los simpatizantes comenzaron a ocupar el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores, con camisetas, banderas y cánticos.
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Familias, grupos de amigos y canallas de todas las edades forman parte de una convocatoria multitudinaria que crece con el paso de los minutos.
FOTO: Desde temprano los fanáticos se acercaron al Monumento
Esperan a los campeones
La expectativa está puesta ahora en la llegada de la caravana que traslada al plantel de Rosario Central hacia el Monumento, donde los jugadores compartirán la celebración con los hinchas.
FOTO: Los hinchas convocados en el Parque Nacional a la Bandera.
Mientras se aguarda el arribo de los campeones, la fiesta continúa con banderas, canciones y los colores azul y amarillo como protagonistas en uno de los lugares más emblemáticos de Rosario.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el martes por la noche? Una gran celebración de hinchas de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera por el campeonato.
¿Quiénes participaron de la celebración? Miles de hinchas, familias, grupos de amigos y canallas de todas las edades.
¿Cuándo comenzaron a llegar los hinchas? Desde varias horas antes de la llegada de los futbolistas.
¿Dónde se llevó a cabo el evento? En el Parque Nacional a la Bandera y sus alrededores en Rosario.
¿Cómo se celebró la llegada de los campeones? Con banderas, canciones y los colores azul y amarillo en un ambiente festivo.