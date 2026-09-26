La gente de Rosario Central festejó la Supercopa Internacional en la zona del Gigante
La victoria del Canalla ante Estudiantes en Santiago del Estero desató la alegría de la hinchada centralista, que se juntó en las adyacencias del estadio a celebrar el título.
26/09/2026 | 19:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Festejos canallas en la zona del Gigante de Arroyito.
Rosario Central se consagró nuevamente campeón del fútbol argentino este sábado por la tarde, tras vencer a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, en la final de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero.
Los dos goles de Ángel Di María y el cierre agónico de Julián Fernández pusieron fin a un partido que tuvo un cierre escandaloso, tras algunos discutidos fallos arbitrales.
Una vez consumado el título, la hinchada canalla que no pudo viajar a Santiago se reunió a festejar la nueva estrella local en la zona del Gigante de Arroyito.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó la Supercopa Internacional?
Rosario Central ganó la Supercopa Internacional.
¿Quiénes fueron los equipos que disputaron la final?
Rosario Central y Estudiantes de La Plata disputaron la final.
¿Cuándo se realizó el partido?
El partido se realizó el sábado por la tarde.
¿Dónde se disputó la final?
La final se disputó en Santiago del Estero.
¿Qué jugadores destacaron en el partido?
Ángel Di María y Julián Fernández fueron los jugadores destacados.