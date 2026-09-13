Siri Hustvedt presenta "Historias de Fantasmas", un homenaje a Paul Auster tras su muerte

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) - Por primera vez en más de cuarenta años, Siri Hustvedt culminó un libro sin la lectura de Paul Auster. Historias de fantasmas (Seix Barral) representa la respuesta de la escritora estadounidense a la muerte de su marido, ocurrida en abril de 2024 a causa de un cáncer de pulmón, a los 77 años.

Hustvedt decidió no optar por unas memorias convencionales. Ella misma describe el libro como un "patchwork": una colección de diarios que llevó entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, mientras acompañaba la enfermedad de Auster; correos electrónicos que enviaba a amigos para mantenerlos informados; cartas de amor de 1981, cuando se conocieron en una lectura de poesía en Nueva York; y las cartas que Auster le escribió, ya enfermo, a Miles, el nieto de la pareja, un texto inconcluso que pensaba dejarle como legado.

De ese entrelazado de materiales surge un relato de más de cuarenta años de vida compartida: se conocieron en 1981 y se casaron un año después, ella originaria de Minnesota y él neoyorquino. El relato no idealiza la relación —Hustvedt también incluye las tensiones y la vida cotidiana de la pareja, y llega a comparar la obstinación de Auster con la del Bartleby de Melville— ni se detiene solo en la intimidad: durante cuatro décadas, ambos sostuvieron carreras literarias individuales sin dejar de ser, el uno para el otro, el primer lector de cada página que escribían. Ella construyó una obra como novelista y ensayista, además de ensayos que cruzan literatura y neurociencia; él se consagró con La trilogía de Nueva York y siguió con novelas como Moon Palace, Sunset Park y 4 3 2 1.

Hustvedt relata que el día del funeral de su marido sintió con gran claridad que él entraba a la habitación, y que luego percibió el olor a los cigarros que él solía fumar. En vez de descartar esas experiencias, las analiza a la luz de la investigación sobre el duelo: recuerda que entre el 30% y el 60% de las personas que atraviesan una pérdida experimentan algún tipo de alucinación relacionada con el ausente, y recurre a la fenomenología de Merleau-Ponty sobre el miembro fantasma para explicar cómo el cerebro sigue reconstruyendo la presencia de esa persona que había pasado a formar parte de uno mismo.

La autora también nombra otro efecto del duelo, que denomina "astillamiento cognitivo": una fragmentación de la memoria y una sensación de desorientación que la acompañó en los primeros tiempos tras la muerte de Auster. Dos años más tarde, explica, esa memoria comenzó a recomponerse, en paralelo al propio proceso de escritura del libro.

El libro no se limita a la enfermedad y la muerte de Auster. La autora decidió contar por primera vez las tragedias familiares anteriores, las muertes de Daniel, el hijo de Auster, y de Ruby, la nieta del escritor en un episodio de sobredosis. Un intento de ser honesta con lo que su marido había atravesado en los últimos años de su vida.

Antes de morir, Auster le había confesado a Hustvedt su deseo de volver como fantasma para observar lo que ella siguiera escribiendo, algo que ella interpreta como una apuesta a favor de la vida. En ese sentido, Historias de fantasmas funciona menos como un cierre que como la continuación de una conversación literaria que la pareja mantuvo durante cuatro décadas, incluido el ritual de leerse en voz alta lo que escribían cada día en la biblioteca de su casa en Brooklyn.