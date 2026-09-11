Literatura y el 11-S: tres novelas que abordan el trauma de una tragedia histórica

FOTO: El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de línea impactaron contra las torres del World Trade Center, en un ataque terrorista coordinado, que dejó miles de muertos.

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - El 11 de septiembre de 2001 fue un acontecimiento global que se transmitió en vivo. Las imágenes de los aviones impactando contra las Torres Gemelas, el humo que cubría Manhattan y el colapso del World Trade Center quedaron grabadas en la memoria colectiva. Sin embargo, la literatura también encontró su voz para representar esta tragedia, explorando aspectos que las imágenes no podían capturar, desde el dolor de las víctimas y sus familias hasta las secuelas psicológicas de quienes sobrevivieron a esta experiencia inenarrable.

A 25 años de los atentados, diversas novelas han abordado el impacto del 11-S desde ángulos distintos a la cobertura periodística. Tres de estas obras permiten observar cómo la ficción transformó un evento histórico en relatos sobre la pérdida, el trauma y la memoria.

Una de las novelas más destacadas es Tan fuerte, tan cerca (Extremely Loud & Incredibly Close), escrita por Jonathan Safran Foer y publicada en 2005. La historia gira en torno a Oskar Schell, un niño de nueve años que pierde a su padre en los atentados. Tras encontrar una llave en un florero que pertenecía a su padre, Oskar inicia una búsqueda por Nueva York para descubrir qué cerradura abre.

La perspectiva infantil de Safran Foer permite abordar una experiencia que supera la comprensión de un niño. La novela no busca explicar el atentado desde un ángulo político, sino que se centra en los efectos que tuvo en una familia, especialmente en un niño que debe aprender a vivir con una ausencia que no puede asimilar.

Dos años después de los ataques, el autor estadounidense Don DeLillo lanzó El hombre del salto (Falling Man), que sigue la historia de Keith Neudecker, un abogado que escapa de una de las Torres Gemelas y regresa a su hogar cubierto de polvo y sangre. Desde ese punto, DeLillo desarrolla una narración sobre la confusión y las consecuencias psicológicas de haber vivido el ataque.

El título de la novela hace referencia a una de las imágenes más impactantes de ese día: las fotografías de personas que cayeron desde las torres. DeLillo incorpora la discusión sobre las imágenes del 11-S y la dificultad de representar una tragedia que fue documentada por múltiples cámaras.

El tercer libro ofrece una perspectiva diferente. En Windows on the World (Ventanas al mundo), publicado en 2003 por el francés Frédéric Beigbeder, se reconstruyen los últimos momentos de un padre y sus dos hijos atrapados en un restaurante en el piso 107 de la Torre Norte. A la par, el autor narra sus reflexiones mientras desayuna en un restaurante de París.

Esta estructura establece un vínculo entre la ficción y la experiencia del escritor, así como entre Nueva York y París, y entre quienes están atrapados en el edificio y quien observa el desastre desde otro continente. Beigbeder utiliza esta distancia para cuestionar la posibilidad de narrar literariamente un acontecimiento que fue presenciado por millones.

Las tres novelas abordan un mismo evento, pero eligen diferentes enfoques. Safran Foer se centra en el duelo de un niño; DeLillo, en el trauma de un sobreviviente; y Beigbeder, en la recreación imaginaria de los últimos momentos de quienes quedaron atrapados en las torres. Más que ofrecer una explicación de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, estas obras intentan responder a una pregunta más profunda: ¿qué les ocurre a las personas después de que una tragedia de tal magnitud irrumpe en sus vidas? En este desplazamiento de lo público a lo privado, la literatura encontró una de las formas posibles de narrar el 11-S.