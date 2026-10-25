Oktubre: 40 años del disco que marcó a fuego a Los Redondos en el rock argentino

FOTO: El 18 y el 25 de octubre de 1986, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentó en vivo el disco Oktubre en la disco Paladium.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) - Cuatro décadas después de su lanzamiento, Oktubre se mantiene como un referente en la historia del rock argentino. Publicado en octubre de 1986, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota capturó en nueve canciones el ambiente de una época marcada por las secuelas de la dictadura, las tensiones políticas y las sombras de la Guerra Fría.

Este disco representó un punto de inflexión en la trayectoria de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson, quienes comenzaban a definir una identidad musical y estética propia.

El álbum se lanzó dos años después de Gulp!, su debut discográfico, cuando el grupo platense aún se movía en el circuito independiente y atraía a poco más de mil personas por show. Su propuesta había evolucionado desde aquellos primeros conciertos que combinaban música, teatro y los monólogos de Enrique Symns hacia un formato más centrado en las canciones.

Oktubre fue grabado en los estudios Panda, en la calle Segurola de Buenos Aires, con Osvel Costa como ingeniero de sonido. A la formación habitual se unieron Tito Fargo en guitarra, Daniel Melero en teclados y Claudio Cornelio en percusión. El resultado fue un álbum de atmósfera sombría, con guitarras incisivas y una sonoridad que se acercaba al postpunk, incorporando elementos del rock clásico y una fuerte impronta experimental.

El repertorio incluyó canciones que se convertirían en clásicos de la banda, como Preso en mi ciudad, Música para pastillas, Motor Psico, Semen-Up, Divina TV Führer y Jijiji, esta última destinada a ser uno de los grandes himnos del rock nacional, además de ser protagonista del famoso pogo en sus recitales.

Las letras de Solari crearon un universo de imágenes inquietantes, referencias políticas, paranoia y personajes marginales. Temas como la amenaza nuclear, la manipulación mediática, el consumo de drogas y el desencanto social atravesaron un disco que reflejó algunas de las principales preocupaciones de mediados de los años ochenta.

La identidad visual del álbum también fue fundamental. Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, diseñó una portada con figuras en una multitud ondeando banderas, inspirada en la iconografía revolucionaria soviética. Los colores rojo, negro y gris definieron una imagen que se reprodujo en miles de remeras y banderas. En la contratapa, la imagen de la Catedral de La Plata en llamas completó una propuesta gráfica rica en simbolismo.

El propio Rocambole comentó años más tarde que las ideas surgieron de diálogos con el Indio, quien imaginaba multitudes y banderas. La referencia a la Revolución Rusa de octubre de 1917 coexistía con resonancias de la historia política argentina.

La grabación también generó algunas controversias internas. El saxofonista Willy Crook expresó su desacuerdo con el uso excesivo de reverberación, un rasgo que contribuyó a definir el sonido distante y opresivo del álbum.

Con el paso del tiempo, Oktubre se ha consolidado como una obra fundamental de la música argentina. La revista Rolling Stone lo posicionó en el cuarto lugar de su selección de los 100 mejores discos del rock nacional, solo detrás de Artaud, de Pescado Rabioso; Clics modernos, de Charly García; y el álbum debut de Manal.

A 40 años de su lanzamiento, aquellas nueve canciones siguen manteniendo su fuerza y permiten reconstruir el momento en que Los Redondos comenzaron a forjar una de las mitologías más perdurables de la cultura popular argentina.