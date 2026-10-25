El clásico de Steinbeck regresa a la pantalla con una miniserie en Netflix protagonizada por Florence Pugh

Buenos Aires, 25 octubre (NA) - Netflix ha presentado una nueva adaptación de Al este del Edén, la célebre novela de John Steinbeck publicada en 1952. Esta miniserie, compuesta por siete episodios, está protagonizada por Florence Pugh y escrita por Zoe Kazan, nieta del reconocido cineasta Elia Kazan, quien llevó la misma historia a la pantalla en 1955 con James Dean como protagonista.

La producción busca recuperar una de las obras más emblemáticas del autor estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1962. En ella se exploran temas como los conflictos familiares, la culpa, la violencia y la libertad individual, abarcando diversas generaciones de la familia Trask en el valle de Salinas, California.

Inspirada en el relato bíblico de Caín y Abel, la novela examina inicialmente la rivalidad entre los hermanos Adam y Charles Trask, interpretados por Christopher Abbott y Mike Faist, y luego se traslada al enfrentamiento entre Cal y Aron, los hijos de Adam.

Uno de los aspectos más destacados de esta adaptación es el protagonismo de Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh, un personaje que Steinbeck concibió como una figura manipuladora y despiadada. La serie se adentra en su historia personal y sus contradicciones, ofreciendo una visión más compleja de su carácter.

La decisión de Kazan ha generado cierta controversia entre los lectores de la novela, aunque la guionista ha defendido su intención de explorar la humanidad del personaje sin justificar sus actos. Además, la miniserie recupera personajes y tramas que habían sido excluidos de la película de 1955, como el sirviente chino Lee, interpretado por Hoon Lee, cuya presencia resulta clave para las reflexiones morales de la narrativa.

La nueva versión ha recibido elogios por parte de la crítica. El diario británico The Independent ha destacado su fidelidad al espíritu de Steinbeck, la reconstrucción de la época y las actuaciones, en especial la de Pugh.

Publicada hace 74 años, Al este del Edén fue una de las novelas más ambiciosas de Steinbeck, quien plasmó en ella sus inquietudes personales y filosóficas sobre la condición humana. Su regreso a las pantallas también reaviva el interés por una obra que mantiene su relevancia a través de sus cuestionamientos sobre el destino, la herencia familiar y la capacidad de elegir entre el bien y el mal.