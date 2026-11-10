Tendencias de muebles para 2027: un giro hacia lo vintage y lo multifuncional

El mundo del diseño de interiores se prepara para un cambio significativo en las tendencias de muebles que definirán el año 2027. A medida que los diseñadores observan un alejamiento de la popularidad del estilo moderno de mediados de siglo, se vislumbra un regreso a formas más tradicionales y acogedoras, pero con un toque contemporáneo. Travis Nagle, experto en diseño y cofundador de Medley, explica que este cambio se enmarca dentro de una tendencia más amplia de alejamiento del minimalismo. "Para muchas personas que se sienten atraídas por las líneas limpias y angulosas del diseño moderno, estas formas más orgánicas y detalles acabados pueden ayudar a equilibrar un espacio que de otro modo podría sentirse demasiado austero", comentó Nagle.

Otro fenómeno interesante que se está observando es el auge de los media consoles. En un contexto donde la tecnología y lo analógico coexisten, estos muebles han evolucionado más allá de su función básica de sostener un televisor. Ayden Lin, experto en diseño de muebles y fundador de Povision, señala que los media consoles ahora son piezas de almacenamiento diseñadas con mayor atención, que permiten mantener el orden y la estética en la sala de estar. "El objetivo es que un media console funcione tan bien como solución de almacenamiento como lo hace como una pieza de mobiliario digna de ser vista", explicó Lin.

La creciente popularidad de las reuniones en casa ha llevado a un interés por el asiento multifuncional. Las personas buscan muebles que puedan adaptarse a diversas configuraciones, como sofás modulares, poufs y bancos que se pueden reorganizar fácilmente para acomodar diferentes grupos. Nagle agregó: "La gente quiere incorporar piezas en su hogar que saben que durarán muchos años y que también pueden usarse de maneras que tal vez no anticipen al principio". Aunque puede que no parezca tan cohesivo como un sofá seccional estándar, la modularidad aporta un elemento de alegría al espacio.

El uso de muebles vintage y antigüedades se ha vuelto cada vez más común, y esta tendencia se mantendrá en 2027. Los diseñadores buscan crear espacios personalizados con profundidad de carácter, donde los muebles vintage juegan un papel crucial. Hannah Oravec, diseñadora de interiores y fundadora de Lawless Design, compartió su amor por diseñar alrededor de piezas que cuentan una historia, como una mesa de café heredada o una silla desgastada. "Una habitación llena de herencias lleva una rica historia, cuenta la historia de tu familia, y las piezas solo mejoran con el tiempo", afirmó Oravec.

En cuanto a los detalles, la tendencia de 2027 se caracteriza por un enfoque en los detalles decorativos. Desde sillas con falda hasta detalles de flecos, camas con dosel y tapicería con "canalización", el lema parece ser que más es más. Nagle destacó que el interés visual y la textura son fundamentales para crear una pieza ancla en el hogar, ya sea en el dormitorio o en la sala de estar. "Hay una decadencia en este estilo, que se siente más barroco y da la impresión de vivir dentro de una pintura lujosa", concluyó.