Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se sitúa en el 50%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 0.64 m/s desde el sureste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 6° y una máxima de 17°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una atmósfera más fría en las horas de la mañana y la tarde. No se prevén lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 20 de agosto, se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 26°. El viernes 21, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, manteniendo el cielo despejado. El fin de semana también se presenta favorable, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.

Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre el clima, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La variabilidad del tiempo puede afectar la planificación, por lo que se recomienda estar atentos a los pronósticos diarios.