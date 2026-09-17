Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con nubes dispersas, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría despejarse a medida que avance la tarde. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el viernes 18 de septiembre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 28°, con nubes dispersas. Para el domingo 20 de septiembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con cielo despejado.