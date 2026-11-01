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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Córdoba presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 14° y 26°. La humedad se mantiene en un 50%, con vientos de 6 m/s.

01/11/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre

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El clima en Córdoba para este domingo 1 de noviembre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se sitúa en un 50%, lo que puede generar una sensación de mayor calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el norte.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 26°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la presión atmosférica, se registra un valor de 1010 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. Sin embargo, la combinación de humedad y lluvias puede generar un clima algo incómodo para algunos.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 2 de noviembre la mínima será de 13° y la máxima de 30°, con lluvias moderadas. El martes 3, las temperaturas oscilarán entre 19° y 21°, también con lluvias moderadas. El miércoles 4, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielo despejado y temperaturas que irán de 15° a 28°.

Finalmente, el jueves 5 de noviembre, las temperaturas mínimas serán de 13° y máximas de 20°, con lluvias ligeras. Se recomienda estar atentos a los cambios en el clima y planificar las actividades en función de las condiciones meteorológicas.

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