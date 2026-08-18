Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, el clima en Córdoba se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. La temperatura mínima se registrará en torno a los 9° y la máxima alcanzará los 16°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo cubierto por nubes, lo que podría influir en la sensación térmica, que se estima en 11°.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de overcast clouds, con una temperatura actual de 11°. La humedad se sitúa en un 62%, lo que contribuye a una sensación térmica de 10°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla desde el sur a una velocidad de 8 km/h.

Para el día de hoy, se prevé que el viento continúe moderado, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones climáticas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 19 de agosto la temperatura mínima será de 7° y la máxima de 19°, con cielo nublado. Para el jueves 20, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 10° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 21, las temperaturas oscilarán entre 11° y 21°, con cielo despejado, mientras que el sábado 22 se prevé un descenso, con mínimas de 8° y máximas de 16°.

En resumen, este martes se presenta como un día fresco y nublado en Córdoba, con temperaturas que invitan a abrigarse. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo para planificar actividades al aire libre.