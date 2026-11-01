Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Alertas

Actualmente, se encuentra vigente una alerta por tormentas eléctricas y lluvias intensas en la región de. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles inundaciones y caída de árboles.

Ahora

Las condiciones actuales enindican un estado de cielo con. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 92%, lo que genera un ambiente bastante pesado. La visibilidad es de 5000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste, contribuyendo a la inestabilidad del clima.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. A lo largo del día, se prevén lluvias moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La humedad alta y el viento moderado pueden generar un clima incómodo, por lo que se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá inestable. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con lluvias intensas. Para el miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado.